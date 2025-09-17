Test 10 monet: Sprawdź, czy jesteś mistrzem matematyki
Rozwiązywanie łamigłówek może być prawdziwym wyzwaniem, zwłaszcza gdy działa na nas presja czasu. W takich chwilach łatwo o stres, który utrudnia koncentrację i logiczne myślenie. Warto jednak odłożyć te obawy na bok i skupić się na przemyślanym podejściu do zadania. Przekonaj się, jak poradzisz sobie z prostą zagadką matematyczną. Powodzenia!
Wyzwanie matematyczne ze szkolnych podręczników
Ćwiczenia matematyczne pomagają rozwijać zarówno logiczne myślenie, jak i kreatywność, a przy tym skutecznie pobudzają szare komórki. Sprawdź się w naszej łamigłówce, która zapewni szybki i efektywny trening mózgu. Twoim zadaniem jest rozwiązanie prostej zagadki ze szkolnych ławek. Poradzisz sobie? Masz na to tylko 10 sekund. Gotowy? Start!
Masz 10 monet: jedne warte 1 zł, drugie 2 zł. Suma pieniędzy wynosi 15 zł. Ile jest monet 2-złotowych?
Poprawne rozwiązanie
Czy udało ci się rozwiązać naszą zagadkę? Jeśli tak, to serdecznie gratulujemy! To doskonały dowód twoich zdolności do szybkiego myślenia i rozwiązywania problemów. Jeśli natomiast nie udało ci się przejść przez to ćwiczenie, nie przejmuj się tym - nic straconego! Być może po prostu byłeś zmęczony lub rozkojarzony, co mogło wpłynąć na twoją koncentrację. Poniżej znajdziesz prawidłowe rozwiązanie. Dziękujemy za wspólną zabawę!
Dane:
- x = liczba 2-złotówek
- y = liczba 1-złotówek
Rozwiązanie:
Liczba monet: x + y = 10
Wartość: 2x + 1y = 15
Podstawiamy: y = 10 − x
- 2x + (10−x) = 15
- 2x + 10 − x = 15
- x + 10 = 15
- x = 5
Odpowiedź: 5 monet 2-złotowych.
Sprawdź inne łamigłówki: