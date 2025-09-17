Test 10 monet: Sprawdź, czy jesteś mistrzem matematyki

Rozwiązywanie łamigłówek może być prawdziwym wyzwaniem, zwłaszcza gdy działa na nas presja czasu. W takich chwilach łatwo o stres, który utrudnia koncentrację i logiczne myślenie. Warto jednak odłożyć te obawy na bok i skupić się na przemyślanym podejściu do zadania. Przekonaj się, jak poradzisz sobie z prostą zagadką matematyczną. Powodzenia!

Zagadka matematyczna z monetami. Poradzisz sobie?
Wyzwanie matematyczne ze szkolnych podręczników

Ćwiczenia matematyczne pomagają rozwijać zarówno logiczne myślenie, jak i kreatywność, a przy tym skutecznie pobudzają szare komórki. Sprawdź się w naszej łamigłówce, która zapewni szybki i efektywny trening mózgu. Twoim zadaniem jest rozwiązanie prostej zagadki ze szkolnych ławek. Poradzisz sobie? Masz na to tylko 10 sekund. Gotowy? Start!

Masz 10 monet: jedne warte 1 zł, drugie 2 zł. Suma pieniędzy wynosi 15 zł. Ile jest monet 2-złotowych? 
Poprawne rozwiązanie

Czy udało ci się rozwiązać naszą zagadkę? Jeśli tak, to serdecznie gratulujemy! To doskonały dowód twoich zdolności do szybkiego myślenia i rozwiązywania problemów. Jeśli natomiast nie udało ci się przejść przez to ćwiczenie, nie przejmuj się tym - nic straconego! Być może po prostu byłeś zmęczony lub rozkojarzony, co mogło wpłynąć na twoją koncentrację. Poniżej znajdziesz prawidłowe rozwiązanie. Dziękujemy za wspólną zabawę!

Dane:

  • x = liczba 2-złotówek
  • y = liczba 1-złotówek

Rozwiązanie:

Liczba monet: x + y = 10

Wartość: 2x + 1y = 15

Podstawiamy: y = 10 − x

  • 2x + (10−x) = 15
  • 2x + 10 − x = 15
  • x + 10 = 15
  • x = 5
Odpowiedź: 5 monet 2-złotowych.

