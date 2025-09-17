Przełomowa funkcja wreszcie w aplikacji mObywatel? Resort rusza z pracami
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które umożliwiałyby wyszukiwanie w aplikacji mObywatel danych z KRS i ksiąg wieczystych po numerze PESEL - informuje PAP. Założenia projektu resortu sprawiedliwości zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych.
Księgi wieczyste w aplikacji mObywatel
Niewykluczone, że od przyszłego roku w aplikacji mObywatel znajdzie się bardzo przydatna funkcja, pozwalająca na bezpłatne, szybkie i wygodne przeglądanie dwóch baz danych: Krajowego Rejestru Sądowego oraz ksiąg wieczystych.
"Projektowane zmiany przewidują możliwość samodzielnego pobrania dokumentów elektronicznych z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych poprzez umożliwienie pobierania z systemu teleinformatycznego CI KW odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych w postaci dokumentów elektronicznych oraz nadania tym dokumentom mocy dokumentów wydanych przez sąd" - informuje PAP.
Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece miałaby wejść w życie 31 marca 2026 r., ale najpierw musi zostać przegłosowana przez Sejm i Senat RP, następnie niezbędny będzie podpis prezydenta.
Nowe funkcje w aplikacji mObywatel
Jeszcze w tym roku aplikacja mObywatel zostanie doposażona o nowe funkcje, przydatne m.in. uczniom, nauczycielom i kierowcom. Mowa o cyfrowych legitymacjach - legitymacji nauczyciela i nowej odsłonie legitymacji ucznia.
Uczniowie nie będą musieli zakładać profilu zaufanego ani spełniać dodatkowych formalności. Dzięki nowej funkcjonalności w aplikacji także rodzice będą mieli możliwość dodania legitymacji swoich dzieci na własnych urządzeniach. Wspomniana funkcja będzie wdrożona w aplikacji w trzecim tygodniu września br.
Podobne rozwiązanie zostanie wprowadzone również dla nauczycieli. Uruchomienie cyfrowej legitymacji nauczyciela zaplanowane jest na 30 listopada 2025 r. mLegitymacja nauczyciela pozwoli cyfrowo potwierdzić status zawodowy i ułatwi m.in. sprawdzanie uprawnień oraz kontakt z urzędami i innymi instytucjami publicznymi.
Kolejna, nowa funkcja w aplikacji mObywatel może być szczególnie przydatna dla kierowców. Mowa o tzw. mStłuczce, czyli usłudze, która pozwoli na szybkie oraz wygodne zgłoszenie kolizji drogowej bezpośrednio w aplikacji mObywatel, bez konieczności drukowania dokumentów czy wypełniania papierowych formularzy.
Dane pojazdów i uczestników zdarzenia zostaną automatycznie pobrane z rejestrów państwowych, co zapewni ich aktualność i poprawność. Użytkownik będzie mógł również dodać dokumentację zdjęciową i przesłać gotowe zgłoszenie bezpośrednio do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej. Usługa ma zostać uruchomiona 1 września 2025 r.