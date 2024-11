Jest szczególnie polecany osobom, które chcą poprawić stan skóry i stawów. Kolagen odpowiada również za odpowiednią sprężystość naczyń krwionośnych, co przekłada się na pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Borykasz się z łamliwymi paznokciami, a wygląd fryzury pozostawia wiele do życzenia? Może to wynikać z niedoboru ważnego składnika. Trzeba pamiętać, że kolagen jest głównym białkiem tkanki łącznej, która stanowi "rusztowanie" dla komórek. Dzięki niemu skóra pozostaje jędrna, a stawy i kości — zdrowe, silne i mniej podatne na kontuzje.