Spis treści: 01 Brzydki zapach w lodówce — przyczyny

02 Zwróć uwagę na jeden szczegół. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę

03 Domowy sposób na brzydki zapach w lodówce

04 Odświeżacz do lodówki własnej roboty

Brzydki zapach w lodówce — przyczyny

Przeterminowane produkty to pewnie nasz pierwszy trop w wyjaśnieniu tego, skąd bierze się brzydki zapach w lodówce. Dlatego ważna jest regularna kontrola zapasów żywności. Zaleca się również ustawiać opakowania z produktami, którym kończy się termin ważności, z przodu urządzenia. Sięgniesz po nie najwcześniej, unikając marnowania jedzenia i tworzenia nieprzyjemnej woni.

Tak samo ważne jest odpowiednie zabezpieczanie produktów, które wydzielają silny aromat. Zapach ryb, serów czy wędlin błyskawicznie opanowuje wnętrze i przenika także do innych artykułów. Staraj się jednak nie owijać ich foliowymi workami, co przyspiesza psucie się jedzenia. Lepszym pomysłem jest umieszczenie kąsków o silnym aromacie w hermetycznych szklanych lub plastikowych pojemnikach.

Zdjęcie Zapach źle zabezpieczonej żywności szybko opanuje całą lodówkę / 123RF/PICSEL

Zwróć uwagę na jeden szczegół. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę

Jak zapobiegać brzydkiemu zapachowi w lodówce? Zwróć uwagę na to, by nie dosuwać produktów spożywczych maksymalnie do tylnej ściany sprzętu. Zaburza to cyrkulację powietrza w urządzeniu chłodniczym. Na dłuższą metę zakłóca jego działanie, a jedną z konsekwencji jest powstanie odpychającej woni.

Domowy sposób na brzydki zapach w lodówce

Poza regularnym porządkami i kontrolowaniem stanu produktów spożywczych możesz w prosty sposób zapobiegać powstawaniu nieprzyjemnego zapachu w lodówce. W tym celu rozsyp na małym spodku świeżo zmieloną kawę i włóż do urządzenia. Wymieniaj ją co kilka dni, a będzie skutecznie neutralizować niechciane aromaty.

Odświeżacz do lodówki własnej roboty

Podobne właściwości ma soda oczyszczona — przyciąga niepożądane zapachy jak magnes. By zwiększyć skuteczność domowego sposobu na smród w lodówce, na talerzyku z sodą połóż skórkę z jednej cytryny. Po otwarciu urządzenia poczujesz wyłącznie świeży zapach, bez akcentów drażniących nos i odbierających apetyt.

