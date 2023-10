Spis treści: 01 W czym przechowywać pieczywo? Pozbądź się jednego nawyku

02 Włóż do chlebaka jedną rzecz. Pieczywo będzie miękkie

03 Co zrobić, żeby chleb nie pleśniał?

04 Czy chleb można trzymać w lodówce?

W czym przechowywać pieczywo? Pozbądź się jednego nawyku

Nie wszyscy mają komfort pozwalający na codzienne wizyty w sklepie lub piekarni, by zaopatrzyć się w chleb czy bułki prosto z pieca. Robienie zapasów żywności pozwala zaoszczędzić czas. Schody jednak zaczynają się, gdy nie wiemy, jak prawidłowo przechowywać pieczywo.

Przede wszystkim nie służy mu wilgoć. Z tego powodu nie należy owijać chleba plastikowymi workami, które postrzegane są jako najprostsze zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. Wydaje nam się, że w ten sposób pieczywo nie będzie wysychać. Tymczasem plastikowe siatki tworzą idealne warunki do rozwoju pleśni, która sprawia z kolei, że chleb nadaje się wyłącznie do wyrzucenia. Pieczywo przechowuj w chlebakach lub lnianych woreczkach.

Reklama

Zdjęcie Nawet kilkudniowy chleb może być pyszny / 123RF/PICSEL

Zobacz też: Osoby wywożące śmieci punktują jeden błąd. Dotyczy przeterminowanych jogurtów

Włóż do chlebaka jedną rzecz. Pieczywo będzie miękkie

Sprytni szefowie kuchni dysponują całym zestawem przydatnych trików. Dotyczy to również kwestii przechowywania pieczywa, aby było świeże przez długi czas. Bez obaw, nie potrzebujesz do tego urządzeń najnowszej generacji. Wystarczy, że wieczorem włożysz do chlebaka jedną z dwóch rzeczy.

Połówka jabłka sprawia, że pieczywo pozostaje miękkie. Rano wyciągniesz z pojemnika chleb, który będzie smakował jak tuż po zakupie.

sprawia, że pieczywo pozostaje miękkie. Rano wyciągniesz z pojemnika chleb, który będzie smakował jak tuż po zakupie. Dwie łodygi selera naciowego — działają na podobnej zasadzie, co jabłko. Warzywo oddaje pieczywu wilgoć w umiarkowanym stopniu. Chleb nie spleśnieje, ale będzie przyjemnie puszysty. Nieprędko zobaczysz w swoim domu czerstwe kromki.

Co zrobić, żeby chleb nie pleśniał?

Zdjęcie W wielu polskich domach chleb to najczęściej marnowany produkt / 123RF/PICSEL

Kolejny patent przyda się osobom, które borykają się z nadmierną wilgocią. Starasz się rozsądnie zarządzać swoimi zapasami jedzenia, ale nie możesz uporać się z faktem, że chleb szybko pleśnieje? Tym razem z pomocą przychodzi słodki patent.

W chlebaku umieść dwie kostki cukru. Będą pochłaniać nadmiar wilgoci, a ty będziesz w stanie zjeść smaczny chleb do ostatniej kromki. Skończysz z marnowaniem jedzenia w swojej kuchni.

Zdjęcie Weź udział w badaniu / INTERIA.PL

Sprawdź: Podawano go królom na Wawelu, w PRL-przestali wyrabiać. Dziś jest na liście najlepszych chlebów na świecie

Czy chleb można trzymać w lodówce?

Korzystamy z nich każdego dnia, ale rzadko zastanawiamy się nad tym, jak bardzo lodówki zmieniły życie ludzi i ich podejście do żywności. Umieszczenie jedzenia w chłodnych warunkach to oczywisty sposób na zachowanie ich świeżości. Idąc tym tropem, pojawia się pytanie, czy chleb można przechowywać w lodówce?

Nie jest to najlepszy pomysł. Pieczywo nie lubi zimna, najlepiej czuje się w temperaturze pokojowej. O ile niska temperatura faktycznie spowolni rozwój szkodliwej pleśni, o tyle pieczywo straci swoją puszystość, będzie twarde i niesmaczne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Chleb w jajku - doskonały sposób na nietypowe grzanki Interia Kulinaria

Polecamy:

Miękkie buraki w dwa kwadranse. Prosta sztuczka z wodą

Nie potrzebujesz patelni i tłuszczu. Prościutki patent na jajko sadzone z mikrofalówki