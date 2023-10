Z tego urlopu pracodawca cię nie odwoła. Jak wnioskować o wolne?

Zapomniane warzywo wraca do łask. Jedz dla rozruszania jelit i odporności

Zamiana zranionego storczyka w króla wnętrz. Sytuację ratuje zwykły plaster

Rozgrzewają i niszczą bakterie. Żuj albo dodawaj do potraw

Jakie grzyby można uprawiać na parapecie?

Z borowików można przygotować wiele pysznych, aromatycznych potraw - najchętniej przyrządzane są zupy, kremy oraz sosy, które doskonale nadają się do klusek śląskich, placków ziemniaczanych czy dań mięsnych. Aby móc wykorzystać te grzyby w kuchni, wcale nie trzeba udawać się do lasu czy na targ. Niewiele osób wie, ale część z nich można wyhodować w domu - będzie to z pewnością dobra informacja dla osób, które w grzybobraniu nie mają doświadczenia.

W domowych warunkach co prawda najłatwiej uprawia się grzyby typowo hodowlane jak pieczarki czy boczniaki, jednak borowiki też jesteśmy w stanie "wyczarować". Wcześniej należy jednak uzbroić się w cierpliwość. Proces "produkcji" borowików nie jest szybki, ale z pewnością warty uwagi.

Reklama

Czytaj także: Jakie grzyby zbierać w październiku? Najsmaczniejszych okazów wkrótce będzie jak na lekarstwo

Zdjęcie Borowiki można wykorzystać do przygotowania aromatycznych zup czy sosów / 123RF/PICSEL

Jak wyhodować borowiki w domu?

Aby móc uprawiać w domu grzyby - w tym również borowiki, potrzebna jest przede wszystkim grzybnia. Jak ją przygotować? W tym celu należy:

Zmielić dwa dojrzałe borowiki, umieścić w naczyniu i połączyć następnie z 4 litrami wody oraz 50 gramami świeżych drożdży piekarniczych. Miskę z taką mieszanką kolejno odstawić w ciepłe i zacienione miejsce na 14 dni - po tym czasie objętość wody zwiększyć o kolejne 10 litrów. Powstały płyn można wykorzystać potem do podlewania roślin w ogrodzie lub umieścić w doniczkach z ziemią. Następnie, aby borowiki się "przyjęły", konieczne będzie umieszczenie na podłożu kory brzozy, liście dębu i igły drzew iglastych np. świerku. - będą one imitować naturalne warunki, w jakich rozwijają się borowiki. Dodatkowo, zapewniając w pomieszczeniu temperaturę 15-17 stopni Celsjusza możemy być pewni, że po niedługim czasie doczekamy się pierwszych okazów.

Zobacz też: Zalety niespiesznego leżakowania grzybów w słońcu. Ekscytujący efekt