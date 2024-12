Przyniesie ulgę przeciążonym jelitom. Na drugi dzień smakuje najlepiej

Mimo że nie wszyscy przepadają za jego specyficznym smakiem i aromatem, kompot z suszu to jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów wigilijnego stołu w Polsce. Uwzględnienie go w świątecznym jadłospisie to nie tylko hołd dla tradycji, ale także zdrowe uzupełnienie jadłospisu. Jakie składniki zawiera kompot z suszu i dlaczego warto go pić nie tylko od święta?