Do mięsa, deseru, kawy czy ryżu. Syp obficie tę przyprawę, a waga spadnie

Kardamon to potężny sprzymierzeniec w walce z nadwagą, który przy okazji wspiera nasze zdrowie. W przeszłości nazywany był "rajskim ziarnem" i był tak cenny, że stał się środkiem płatniczym, wymienialnym na złoto i srebro. Rzeczywiście ta przyprawa jest złotem dla naszego zdrowia - wyjaśniamy, dlaczego.

Na co pomaga kardamon? Właściwości zdrowotne kardamonu

Kardamon ma szerokie spektrum właściwości zdrowotnych, które przyczyniają się do jego popularności. Działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, przeciwdrobnoustrojowo i przeciwbólowo. Jest również znany ze swoich właściwości wspomagających trawienie, co ma bezpośredni wpływ na odchudzanie. Badania wykazały, że kardamon wspomaga proces spalania tłuszczu i poprawia metabolizm. Według badania opublikowanego w "Journal of Nutrition and Biochemistry" kardamonu przez osoby otyłe przyczynia się do redukcji masy ciała oraz zmniejszenia poziomu złego cholesterolu i trójglicerydów.

Właściwości termogeniczne kardamonu pomagają podnieść temperaturę ciała, co z kolei przyspiesza proces spalania kalorii. Ta przyprawa to również kopalnia witamin. Obok witaminy C kardamon zawiera także witaminy z grupy B, dzięki czemu wspomaga nasz system nerwowy i poprawia nastrój. Ryboflawina, czyli witamina B2 w nim zawarta jest ważna dla naszego wzroku, wpływa też dodatnio na kondycję skóry. Żelazo, fosfor, magnez i potas w kardamonie wspierają serce.

Do czego dodaje się kardamon?

Kardamon jest wszechstronną przyprawą, która może być dodawana do wielu potraw. Tradycyjnie stosuje się go w kuchni indyjskiej, arabskiej i skandynawskiej, których potrawy wyróżniają się wyjątkowym smakiem i aromatem. Doskonale komponuje się z potrawami mięsnymi, ryżem oraz deserami. Kardamon dodaje się również do kawy i do herbaty, zwłaszcza w krajach arabskich spożywa się w ten sposób wszelkie napoje. Zalecana dzienna dawka kardamonu to około 1-1,5 grama, co odpowiada jednej małej łyżeczce. Regularne spożywanie tej ilości przynosi korzyści zdrowotne bez ryzyka efektów ubocznych.

Kawa drażni ci żołądek? Pij ją z kardamonem

Picie kawy z kardamonem to tradycja w krajach Bliskiego Wschodu, która zdobywa popularność na całym świecie. Kardamon dodany do kawy nie tylko poprawia jej smak, ale również neutralizuje działanie kofeiny na żołądek, łagodząc ewentualne dolegliwości trawienne. Ponadto, kardamon ma właściwości detoksykujące, co pomaga w oczyszczaniu organizmu z toksyn, wspomaga trawienie i przyspiesza metabolizm. Warto więc pić kawę z kardamonem, bo przyczyni się do lepszego samopoczucia i wspomoże odchudzanie.

Kto nie może spożywać kardamonu? Przeciwwskazania

Mimo wielu korzyści zdrowotnych nie każdy może bezpiecznie spożywać kardamon. Osoby z alergią na tę przyprawę powinny unikać jej spożywania. Kto jeszcze nie może spożywać kardamonu? Osoby cierpiące na kamicę żółciową powinny konsultować się z lekarzem przed regularnym spożywaniem kardamonu, ponieważ może on zwiększać ryzyko ataków żółciowych. Ciąża i karmienie piersią nie są zdecydowanym przeciwwskazaniem do spożywania tej przyprawy, jednak w tych sytuacjach warto skonsultować się z lekarzem, przed dodaniem kardamonu do swojej diety.

