Nasiona lnu zwyczajnego, które znamy pod nazwą siemię lniane , to cenne uzupełnienie diety nie tylko dla osób, którym zależy na utracie wagi. Niepozorne nasiona znajdują zastosowanie w kosmetyce, działając zbawiennie na łamliwe i suche włosy, słabe paznokcie czy suchą skórę stóp oraz dłoni.

Jednak to rola siemienia lnianego w diecie decyduje o tym, że wiele osób wybiera nasiona jako uzupełnienia jadłospisu. Wspomagają walkę z nadwagą, działają osłonowo na żołądek, usprawniają procesy związane z przemianą materii. O jakiej porze spożywać siemię lniane? Okazuje się, że zarówno rano, jak i wieczorem przyniesie bardzo dobre efekty.

Co daje picie siemienia lnianego o poranku?

Siemię lniane na czczo to dobry wybór, jeśli stosujesz dietę odchudzającą i szukasz naturalnych sprzymierzeńców w utracie kilogramów. Duża zawartość błonnika sprawia, że dłużej czujemy się najedzeni, więc łatwiej jest kontrolować wielkość zjadanych porcji oraz opanować ochotę na podjadanie — zwłaszcza słodyczy.

Męczą cię zaparcia, które przynoszą duży dyskomfort? Wieczorem spożyj porcję siemienia lnianego, a ułatwi poranne wypróżnienie. Niewielkie nasiona działają na układ trawienny jak delikatna szczoteczka, która pozwoli łagodnie pozbyć się zalegających w organizmie resztek. By efekty stosowania siemienia lnianego były jak najlepsze, pamiętaj o regularnym przyjmowaniu dużej ilości wody.

Picie siemienia wieczorem także sprzyja odchudzaniu i to z tych samych powodów, o których pisaliśmy w kontekście poranka. Nie możesz oprzeć się nocnemu podjadaniu? Nasiona lnu to sprzymierzeniec silnej woli.

Siemię lniane działa korzystnie na zasypianie . Wszystko za sprawą obecnemu w jego składzie tryptofanu. To aminokwas, który wspiera produkcję melatoniny. Jej odpowiedni poziom ułatwia z kolei zapadnięcie w sen i podniesienie jego jakości. Różnicę poczujesz rano, gdy wstaniesz wypoczęty i pełen energii.

Każdy naturalny środek należy skonsultować z lekarzem, zwłaszcza jeśli przyjmujesz leki na stale. Siemię lniane powleka błonę śluzową przewodu pokarmowego, przez co może zmniejszać wchłanianie preparatów farmakologicznych. Z tego powodu zaleca się przyjmować leki godzinę przed lub dwie godziny po wypiciu siemienia lnianego .

Picie siemienia lnianego to duże wsparcie dla ciała

Jak przygotować siemię lniane do picia?

Istnieją różnorodne przepisy na to, jak parzyć siemię lniane i przygotować je do spożycia w domowym zaciszu. Jedna z najprostszych opcji zakłada zalanie jednej łyżki nasion szklanką ciepłej wody. Taką mieszankę należy odstawić do dłuższego napęcznienia, nawet na kilka godzin. Jeśli chcesz wypić je rano, miksturę przygotuj przed pójściem spać.