Jeżyk fitnessowy, czyli poduszka sensomotoryczna

Poduszka sensomotoryczna, nazywana też dyskiem rehabilitacyjnym lub sensorycznym, dyskiem do balansowania lub po prostu fitnessowym jeżykiem to sportowy i rehabilitacyjny przyrząd, stosowany zarówno w treningach fitness jak i powszechnie w procesie rehabilitacji. Jeżyk ułatwia zaplanowanie ruchu w taki sposób, aby pomóc odzyskać czucie głębokie, zwane też propriocepcją i poprawić równowagę. Z poduszek mogą korzystać wszyscy - zarówno dzieci i jak seniorzy.

Odpowiednio napompowany jeżyk działa w taki sposób, że bardzo trudno utrzymać na nim równowagę. W sytuacji, gdy chcemy na nim stać lub siedzieć, pozycja naszego ciała musi być cały czas aktywna, a brzuch napięty - w przeciwnym razie po prostu z niego spadniemy. Taka ciągła praca i aktywacja mięśni sprawia, że siedząc na poduszce wypracowujemy nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała, a stojąc i ćwicząc na niej - poprawiamy równowagę i wzmacniamy mięśnie.

Przykłady ćwiczeń z poduszką sensomotoryczną: Przysiady oraz wypady

Najpopularniejsze ćwiczenia z jeżykiem to przysiady, stanie na jednej nodze oraz wypady w tył:

aby wykonać przysiad, należy stanąć najpierw na jeżyku w lekkim rozkroku, a następnie "usiąść" na niewidocznym krześle aż kolana będą zgięte do 90 stopni. Po kilku sekundach należy wrócić do pozycji wyjściowej,

aby wykonać drugie ćwiczenie należy stanąć na jednej nodze i utrzymać tę pozycję przynajmniej przez 30 sekund. Po kilku powtórzeniach należy zmienić nogę, a dla lepszego efektu można wykonywać to ćwiczenie z zamkniętymi oczami,

aby wykonać trzecie ćwiczenie, należy stanąć na jeżyku w lekkim rozkroku, a następnie wykonać wypad jedną nogą w tył i powrócić do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie należy powtórzyć dziesięć razy na jedną i drugą nogę.

Osoby zaangażowane mogą oczywiście sięgnąć po trudniejsze ćwiczenia na jeżyku jak choćby deskę czy pompki.

Cena: Standardowe wymiary poduszki sensomotorycznej to 35-40 cm średnicy. Cena takiego jeżyka waha się w granicach 30 - 70 zł.

Ring, pierścień fitnessowy

Ring, pierścień fitnessowy, nazywany też pilates power ring i obręczą do pilatesu to profesjonalny sprzęt do ćwiczeń, stworzony właśnie dla miłośników treningu pilates. Mimo to, korzystać mogą z niego wszyscy, także w warunkach domowych.

Ring to niewielkie, cienkie koło zbudowane z ramy oraz dwóch obustronnych pianek i uchwytów. Dzięki temu koła można używać zarówno od środka jak i od zewnątrz. Ring służy głównie do ćwiczeń techniką Pilatesa, który stworzył ponoć najlepszy trening świata, skierowany zarówno do osób chcących wzmacniać ciało i poprawiać formę, jak i tych wymagających rehabilitacji. Ring nie tylko urozmaica trening, ale wprowadza dodatkowe bodźce i podnosi trudność ćwiczeń. Co ważne, z pomocą obręczy ćwiczyć możemy zarówno na macie jak i w pozycji stojącej, zarówno siłowo, oporowo jak i izometrycznie. To dlatego, że koło jest bardzo wytrzymałe i możemy napierać na nie naprawdę sporą siłą.

Ring do pilatesu to świetne uzupełnienie każdego treningu Gerhardt Robert 123RF/PICSEL

Przykłady ćwiczeń z ringiem: Dociskanie dłońmi oraz udami

Najpopularniejsze ćwiczenia z ringiem to przekładanie obręczy nad brzuchem, dociskanie jej dłońmi oraz udami:

aby wykonać pierwsze ćwiczenie, należy usiąść, ugiąć kolana, wyprostować się i lekko pochylić do tyłu. Następnie należy przekładać ring nad brzuchem, raz w prawą, raz w lewą stronę, zaciskając na nim mocno dłonie. Dla utrudnienia można także unieść nogi nad ziemię,

aby wykonać drugie ćwiczenie, należy stanąć w lekkim rozkroku i trzymając w rękach, przed sobą ring zaciskać na nim mocno dłonie. Ćwiczenie należy powtórzyć co najmniej 20 razy,

aby wykonać trzecie ćwiczenie, należy umieścić ring między kolanami i mocno zaciskać uda - ćwiczenie można wykonywać zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej, a nawet leżąc na macie.

Ceny pilatesowej obręczy zaczynają się już od 20, 30 zł.

Obciążniki na kostki

Obciążniki na kostki to sportowe akcesoria, które można wykorzystać dosłownie w każdym treningu - zarówno cardio jak i ćwiczeniach siłowych i rehabilitacyjnych. Wykorzystywane są także do treningów jogi i pilatesu.

Największe plusy treningów z obciążnikami to:

spalanie tkanki tłuszczowej,

budowa masy mięśniowej,

wzmacnianie,

poprawa ogólnej sprawności.

Obciążniki na kostki można zakładać przed treningiem, ale także do codziennych czynności. Wiele osób stosuje je nawet do joggingu. Obciążniki na kostki możemy zakładać również na nadgarstki.

Obciążniki na kostki budują siłę i mięśnie africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Przykłady ćwiczeń z obciążnikami na kostki: Martwy robak i wykopy

Najpopularniejsze ćwiczenia z obciążnikami na kostki to martwy robak, wchodzenie na step czy przysiady:

aby wykonać pierwsze ćwiczenie, tzw. martwego robaka, należy założyć obciążniki na kostki, a następnie położyć się na plecach, ugiąć nogi i unieść je nad ziemię, podobnie jak wyprostowane ramiona. Ruchem naprzemiennym należy następnie opuszczać lewą nogę z prawą ręką oraz prawą nogę z lewą. Ćwiczenie należy powtarzać co najmniej 20 razy na każdą ze stron,

aby wykonać ćwiczenie, polegające na wchodzeniu na step, należy założyć obciążniki na kostki, a następnie szybkim krokiem wchodzić na step i schodzić z niego, napinając jednoczenie mocno mięśnie brzucha i dbając o regularny oddech,

aby wykonać przysiady z wykopem, należy zrobić klasyczny przysiad z dodatkowym wykopem jednej nogi do przodu, pamiętając o prostych plecach i regularnym oddechu. Ćwiczenie należy powtórzyć co najmniej 20 razy na każdą nogę.

Ćwicząc z obciążnikami na kostki, warto regularnie zwiększać masę obciążenia, co buduje zarówno mięśnie jak i ogólną sprawność.

Ceny obciążników na kostki zaczynają się już od 20 zł.

