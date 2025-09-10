Co przyniesie czwartek, 11 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych ktoś może zapragnąć twojej opinii, ale lepiej się od niej wstrzymać. Ludzie twierdzą, że żądają szczerości, ale rzadko przyjmują ją bez żalu. Cokolwiek masz do powiedzenia, zrób to dyskretnie, umieść prawdę pomiędzy wierszami. Rozmówca zapewne się domyśli. W finansach trzeba działać, nie licząc na poklask ani oficjalną ochronę.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta As Kielichów

W relacjach prywatnych istnieje ryzyko nieodwzajemnionego uczucia. Do miłości nie da się nikogo zmusić. Jeśli druga strona nie odpowiada na twoje awanse, czas poszukać szczęścia gdzie indziej. Zasługujesz na najczystszą serdeczności i na najgłębsze przywiązanie. Nie odmawiaj go sobie. W finansach możesz zaimponować komuś miłością do tego, co robisz.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta 4 Kielichów

W relacjach prywatnych warto będzie wprowadzić drobne zmiany. Jeśli coś cię nudzi, należy spojrzeć na to od innej strony. Za wcześnie, by tworzyć rytuały, z których za nic nie dałoby się zrezygnować. Wykaż się elastycznością, posłuchaj, co ma do powiedzenia druga strona. W finansach możliwe będzie ruszenie spraw do przodu, przyspieszenie działań urzędowych.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Głupiec

W relacjach osobistych trzeba będzie coś jeszcze raz zacząć, dać komuś czystą kartę, spojrzeć na tamtą osobę bez żadnych uprzedzeń. Los może zetknąć cię z kimś, kto będzie wymagał opieki, ale nie zechce się jej bezproblemowo poddać. W grę wchodzą nieustanne negocjacje i krnąbrność. W finansach wewnętrzne potrzeby mogą stać w konflikcie z głosem otoczenia.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych możliwy będzie podarunek lub słowa, które staną się dla ciebie prawdziwym skarbem. Niech z twoich ust spływa łaska. Nie oceniaj, a jeśli ktoś poprosi o wskazanie jego błędów, zrób to z miłością. Nie da się zmusić nikogo do rozwoju. Ludzie przyjmują rady, gdy są na to gotowi. W finansach wystrzegaj się oszustwa, wyłudzaczy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta As Kielichów

W relacjach prywatnych może cię otoczyć silne uczucie. Są przy tobie osoby, dla których stanowisz centrum zainteresowań, oś zdarzeń. Być może i w twoim życiu pojawi się ktoś, kto wywoła równie intensywną, żywiołową reakcję. Ciesz się uwielbieniem, przyjmij je bez podejrzliwości. W finansach możesz otrzymać wsparcie finansowe od osoby, która żywi ku tobie uczucia.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta 2 Mieczy

W relacje prywatne może wkraść się lęk przed nieporozumieniem i rozłąką. Wiele punktów macie wspólnych, ale nie da się też ukryć, że ciągnie was w różne strony. Nie wszystkie przyjaźnie z dzieciństwa przetrwają do dorosłości. Zaakceptuj, że zmieniasz się ty i twoje towarzystwo. W finansach możesz napotkać na opór, który trzeba będzie przełamywać.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta 2 Buław

W życiu prywatnym uważaj na nieporozumienia z bliskimi osobami. Ktoś w zbliżonym wieku lub tej samej płci stanie się dla ciebie źródłem wielkiej radości lub… frustracji. W każdym razie w grę będą wchodziły bardzo silne emocje. Niewykluczone, że poznasz kogoś w miejscu zarobkowania. W finansach możesz podpisać lukratywną umowę, namówić ludzi do swojego projektu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta 5 Mieczy

W relacjach prywatnych wystrzegaj się osób złośliwych i zawistnych. Mogą być bardzo dowcipne i mieć trafne obserwacje, ale niebezpiecznie ciągną w dół i przestaną cię lubić, gdy tylko odniesiesz większy sukces. Nie pozwól sobie kisić się w marazmie i utwierdzać w błędnym podejściu, że świat jest nieprzyjazny. W finansach możesz mieć do czynienia z kłamcą.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 5 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś może dać tobie drugą szansę, wyciągnąć pomocną dłoń. Może to ty będziesz tą osobą, która okaże łaskę? Uwierz we własne siły. Powtarzaj otoczeniu, że zasługujesz na zaufanie, wsparcie, preferencyjne warunki. Nie domagaj się tego, przedstawiaj argumenty. W finansach możesz zdobyć małą kwotę lub znaleźć czasowe zatrudnienie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta 6 Mieczy

W relacjach prywatnych czas pomyśleć o sobie i o ludziach lub zwierzętach bezpośrednio od ciebie zależnych. Żadna inna relacja nie będzie równie ważna. Zapewnij wam bezpieczeństwo, nie tłumacz się i niczego nie obiecuj. Twoje serce jest w drodze i nie ma stałego adresu. W finansach możesz zarobić, pomagając komuś na życiowym zakręcie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która już liznęła nieco władzy, ale jeszcze nie potrafi zapanować… nad sobą. Nie poddawaj się niczyjej manipulacji, uważaj na huśtawki nastrojów. Jeśli wyznaczysz zasady, warto się ich trzymać i przygotować na to, że granice będą testowane. W finansach zabezpiecz dostęp do wrażliwych danych, nie plotkuj.

