Co to jest olej arganowy i skąd pochodzi?

Olej arganowy nazywany jest "płynnym złotem" nie bez powodu. Pozyskuje się go z orzechów drzewa arganowego rosnącego niemal wyłącznie w Maroku, a proces tłoczenia jest czasochłonny i wymaga dużej precyzji. Zawiera on wyjątkowo wysokie stężenie nienasyconych kwasów tłuszczowych, witaminy E, steroli i polifenoli, które odżywiają, regenerują i chronią włosy przed utratą wilgoci. Jego lekka konsystencja sprawia, że szybko się wchłania, nie obciążając pasm, a jednocześnie tworzy delikatną barierę ochronną na ich powierzchni. Olej arganowy nie tylko wygładza i nabłyszcza włosy, ale także zapobiega rozdwajaniu się końcówek i ułatwia ich rozczesywanie.

Olej arganowy nazywany jest „płynnym złotem” Canva Pro INTERIA.PL

Kluczowym atutem oleju arganowego jest jego zdolność do przenikania w głąb struktury włosa, co pozwala na odbudowę i wzmocnienie od środka. Dzięki dużej zawartości witaminy E działa on jak silny przeciwutleniacz, chroniący włosy przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez czynniki środowiskowe. Nienasycone kwasy tłuszczowe odbudowują warstwę lipidową włosów, zatrzymując w nich wilgoć i zwiększając ich elastyczność. Polifenole wspierają naturalne procesy regeneracyjne, a sterole działają łagodząco i ochronnie na skórę głowy, jeśli olej aplikowany jest również u nasady. Regularne stosowanie oleju arganowego na końcówki:

zapobiega ich kruszeniu

zmniejsza puszenie

nadaje włosom zdrowy połysk

Jak przygotować naturalne serum na końcówki włosów?

Przygotowanie domowego serum z oleju arganowego jest wyjątkowo proste i wymaga jedynie czystego, nierafinowanego oleju arganowego. W zależności od preferencji można go stosować solo lub w połączeniu z innymi olejami roślinnymi o działaniu regenerującym, takimi jak olej jojoba, olej ze słodkich migdałów czy olej z pestek winogron. W niewielkiej, szklanej buteleczce z pipetą można połączyć olej arganowy z kilkoma kroplami olejku eterycznego, np. lawendowego lub ylang-ylang, co nie tylko wzbogaci produkt o dodatkowe właściwości pielęgnacyjne, ale także nada mu przyjemny zapach. Ważne jest, aby serum przechowywać w ciemnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, aby zachować świeżość i pełnię jego właściwości.

Jak stosować olej arganowy na włosy?

Na końcówki włosów - krok po kroku

Stosowanie naturalnego serum na końcówki jest niezwykle proste. Wystarczy nałożyć na dłoń jedną lub dwie krople oleju arganowego, rozetrzeć je w palcach, a następnie delikatnie wmasować w same końcówki suchych lub wilgotnych włosów. Najlepsze efekty osiąga się przy aplikacji na lekko podsuszone włosy po myciu, kiedy łuski włosa są jeszcze lekko rozchylone i mogą lepiej wchłonąć składniki odżywcze.

Stosowanie na suche włosy w ciągu dnia

Serum można stosować również na suche włosy w ciągu dnia, aby dodać im blasku i wygładzić odstające kosmyki. Ważne jest jednak, aby nie przesadzić z ilością, ponieważ nadmiar oleju może obciążyć włosy i sprawić, że będą wyglądały na przetłuszczone.

Regularna aplikacja oleju arganowego sprawia, że końcówki stają się gładkie i mniej podatne na łamanie Canva Pro INTERIA.PL

Efekty kuracji olejem arganowym

Już po pierwszym użyciu oleju arganowego można zauważyć, że końcówki stają się gładsze, mniej spuszone i łatwiejsze do rozczesania. Regularne stosowanie, najlepiej po każdym myciu włosów, sprawia, że pasma są bardziej elastyczne, a końcówki mniej podatne na łamanie i rozdwajanie. Po kilku tygodniach systematycznej pielęgnacji włosy odzyskują zdrowy wygląd, a konieczność częstego podcinania znacznie się zmniejsza. Olej arganowy działa także profilaktycznie - zabezpiecza końcówki przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i wysokiej temperatury, co jest szczególnie istotne dla osób często korzystających z suszarki, prostownicy czy lokówki.

Jak łączyć olej arganowy z innymi metodami pielęgnacji włosów?

Choć samo serum z oleju arganowego może przynieść bardzo dobre rezultaty, warto włączyć je do szerszej rutyny pielęgnacyjnej. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie odżywek bez spłukiwania, które w połączeniu z olejem zwiększą poziom nawilżenia włosów. Raz w tygodniu można zastosować maskę regenerującą lub olejowanie całych włosów, w którym olej arganowy pełni rolę głównego składnika. Takie kompleksowe podejście pozwala wzmocnić nie tylko końcówki, ale też całą strukturę włosów, dzięki czemu efekty są trwalsze i bardziej widoczne.

Jedną z mniej znanych, ale bardzo istotnych zalet oleju arganowego jest jego zdolność do ochrony włosów przed wysoką temperaturą. Nałożony na końcówki przed suszeniem czy prostowaniem tworzy na ich powierzchni delikatną powłokę, która ogranicza przenikanie ciepła do wnętrza włosa i zmniejsza ryzyko uszkodzeń. Dzięki temu fryzura wygląda zdrowiej, a końcówki są mniej podatne na kruszenie. Choć olej arganowy nie zastąpi w pełni profesjonalnych sprayów termoochronnych, może być doskonałym uzupełnieniem ochrony mechanicznej i chemicznej.

Wybór odpowiedniego oleju arganowego

Aby naturalne serum na końcówki było naprawdę skuteczne, należy wybrać olej arganowy wysokiej jakości. Najlepszy będzie olej tłoczony na zimno, nierafinowany i w 100 proc. czysty, bez dodatków konserwantów czy sztucznych zapachów. Warto zwrócić uwagę na kraj pochodzenia - olej z Maroka posiada zwykle certyfikaty potwierdzające jego autentyczność. Produkt powinien być przechowywany w butelce z ciemnego szkła, co chroni go przed działaniem światła i przedłuża jego trwałość.

Olej arganowy od wieków jest wykorzystywany przez marokańskie kobiety do pielęgnacji włosów, skóry i paznokci. Tradycyjnie stosowany był nie tylko w celach kosmetycznych, ale również zdrowotnych. Współczesna kosmetologia czerpie z tej tradycji, łącząc naturalne właściwości oleju z nowoczesnymi formułami pielęgnacyjnymi. Dzięki temu jest on obecny zarówno w luksusowych kosmetykach, jak i w prostych, domowych recepturach, takich jak naturalne serum na końcówki, które można przygotować w kilka minut.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 141: Przemek Chudkiewicz INTERIA.PL