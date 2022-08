Ręczniki będą puszyste i miękkie jak nigdy dotąd! Zastosuj ten trik

Porady

Robienie prania nie należy do skomplikowanych czynności. Zdarza się jednak, że zwykłe nastawienie pralki to za mało, by cały czas cieszyć się, chociażby idealnie miękkimi ręcznikami. Z pomocą przychodzą jednak piłeczki tenisowe. W jakich sytuacjach się jeszcze przydają?

Zdjęcie Piłeczki tenisowe sprawią, że ręczniki znów będą jak nowe / 123RF/PICSEL