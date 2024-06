W komunikacie na stronie ministerstwa czytamy, że rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku na ustawowym poziomie, który wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc .

Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji, co ma miejsce 1 marca , ma zrekompensować seniorom m.in . wyższe ceny i koszty życia . Wskaźnik tegorocznej waloryzacji wyniósł 12,12 proc. , a w 2023 r . świadczenia zostały zwaloryzowane o 14,8 proc . Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku .

Przyszłoroczna, marcowa waloryzacja rent i emerytur przełoży się na wysokość wypłacanych świadczeń . Kwota najniższej emerytury , renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1780,96 zł brutto do 1901,71 zł brutto .

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostanie podniesiona do 1426.282 zł brutto, renta socjalna zostanie podniesiona do 1901,71 zł brutto, a do 2583,36 zł wzrośnie kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU) - informuje ministerstwo.