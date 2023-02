Czym jest borowina?

Borowina to rodzaj torfu, o dużym stopniu przetworzenia przez bakterie. Powszechnie stosowana w leczeniu dolegliwości reumatycznych, ginekologicznych, a także schorzeń narządów wewnętrznych, borowina ma również właściwości kosmetyczne. Doskonale wzmacnia komórki skóry i może być alternatywą dla niejednego kosmetyku pielęgnacyjnego.

Popularna w sanatoriach i uzdrowiskach borowina charakteryzuje się stabilnością termiczną - zapewnia dużą pojemność cieplną przy małym przewodnictwie. Pozwala skutecznie i równomiernie rozgrzać ciało.

Zobacz również: Ból kości pojawia się w nocy? To charakterystyczny objaw raka

Reklama

Borowina - "czarne złoto"

Elitarny przydomek, jakim obdarzono borowinę, nie wziął się znikąd. "Czarne złoto" jest skarbnicą licznych związków o wysokiej aktywności biologicznej, a są wśród nich:

kwasy humusowe

kwasy fulwonowe

bituminy

garbniki

woski żywicowe

szereg składników mineralnych, na czele z wapniem, magnezem, żelazem, potasem i krzemem

Zobacz również: Zbije cholesterol, obniży ciśnienie. Najzdrowszy rodzaj soku



Właściwości lecznicze borowiny

Zdjęcie Zawijanie w plastry borowinowe to popularny zabieg sanatoryjny / Marek Skorupski / Agencja FORUM

Dzięki zawartości garbników i innych składników borowina ma właściwości:

ściągające

bakteriostatyczne i bakteriobójcze

przeciwzapalne i detoksykacyjne

Jest polecana przy zatruciu metalami ciężkimi. Często wykorzystuje się ją w leczeniu urazów. Pomaga zmniejszyć stan zapalny i obrzęk, łagodzi ból i inne dolegliwości wynikające ze stłuczenia czy skręcenia, na przykład kostki. W jakich kłopotach zdrowotnych, oprócz urazów, może pomóc borowina?

Borowina w leczeniu różnych schorzeń

Kąpiele, okłady i plastry z borowiną są rekomendowane przy wielu schorzeniach, którym towarzyszy stan zapalny i silny, czasem wręcz przeszywający ból. Sprawdza się przy:

łagodzeniu dolegliwości reumatycznych i (wspomagająco) w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów,

i (wspomagająco) w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów, atakach rwy kulszowej, którym towarzyszy silny, wręcz przeszywający ból pleców, często promieniujący do kończyn - nałożone w okolicę lędźwi okłady borowinowe pomagają złagodzić uporczywe dolegliwości bólowe,

którym towarzyszy silny, wręcz przeszywający ból pleców, często promieniujący do kończyn - nałożone w okolicę lędźwi okłady borowinowe pomagają złagodzić uporczywe dolegliwości bólowe, kłopotach ginekologicznych , którym towarzyszy ból i stan zapalny,

, którym towarzyszy ból i stan zapalny, chorobach zapalnych jelit, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy choroba Leśniowskiego-Crohna, a także przy SIBO i jelicie drażliwym. W leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego najczęściej wykorzystuje się plastry borowinowe.

Borowina - "czarne złoto" wśród kosmetyków pielęgnacyjnych

Zdjęcie Borowina ma również szereg przeciwwskazań / 123RF/PICSEL

Bogaty pakiet składników biologicznie aktywnych czyni z borowiny doskonały kosmetyk do pielęgnacji skóry. Do tych zabiegów nie trzeba szczególnie zachęcać osób, którym zależy na wzmocnieniu, odżywieniu i ujędrnieniu skóry. Borowina może być aplikowana również na owłosioną skórę głowy - wzmacnia cebulki, odżywia włosy i nadaje im blasku.

Zabiegi borowinowe w domu

Życie i styl Kto może jechać do sanatorium zupełnie za darmo? Oto lista osób Nie musimy wybierać się do sanatorium czy miejscowości uzdrowiskowej, żeby skorzystać z leczniczych właściwości borowiny. W sprzedaży dostępny jest szereg produktów, które pozwolą przeprowadzić kurację w domowym zaciszu. Kąpiele borowinowe we własnej wannie mogą być kłopotliwe w przygotowaniu, a zwłaszcza w sprzątaniu łazienki po zabiegu. Dobrym rozwiązaniem są na pewno borowinowe plastry czy maski borowinowe do stosowania na skórę twarzy i całego ciała.

Borowina - kto nie może korzystać z jej właściwości?

Mimo licznych zalet i korzyści zdrowotnych borowina ma swoje "czarne" strony. Z jej właściwości nie powinny korzystać kobiety w ciąży. Przeciwwskazaniem do zabiegów borowinowych są ostre stany zapalne i choroba wieńcowa. Ostrożność, a najlepiej rezygnacja, jest zalecana przy: