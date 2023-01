Kto może jechać do sanatorium zupełnie za darmo? Oto lista osób

Spis treści: 01 Leczenie uzdrowiskowe - na czym polega?

02 Kto może jechać do sanatorium zupełnie za darmo?

03 Pobyt w sanatorium i szpitalu uzdrowiskowym - ile trwa?

04 Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dofinansowana przez ZUS

Leczenie uzdrowiskowe - na czym polega?

Pobyt w sanatorium to kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Z takiego wyjazdu mogą korzystać osoby, które by wrócić do zdrowia, muszą mieć wykonywane specjalistyczne zabiegi. Z leczenia uzdrowiskowego mogą także korzystać chętne osoby nie mające skierowania - wówczas jednak całość kosztów leży po stronie pacjenta.

W Polsce wiele jest miejsc, do których stale przybywa mnóstwo kuracjuszy. Jedne z najpopularniejszych sanatoriów w naszym kraju leżą w Szczawnicy, Ustroniu, Krynicy Zdrój, Ciechocinku, Polańczyku, Nałęczowie czy Szczawnie Zdrój. W miejscach tych wykorzystywane naturalne bogactwa tamtejszych rejonów, a także czynniki fizyczne, m.in.: wody mineralne, borowiny, hydroterapia, fizykoterapia, kinezyterapia.

W uzdrowiskach można skorzystać z wielu zabiegów leczniczych, m.in. kąpieli i ćwiczeń na basenach, kuracji pitnych, inhalacji, masaży wodnych, krioterapii, gimnastyki, masażów leczniczych i wielu innych.

Kto może jechać do sanatorium zupełnie za darmo?

Dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu, bez ograniczeń wiekowych

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 lat. Jeśli się dalej uczą, to do ukończenia 26 lat

Dzieci uprawnione do renty rodzinnej

Na tym niestety lista się kończy. Kuracjusze, którzy chcą skorzystać z leczenia uzdrowiskowego muszą ponieść tego koszty.

Pobyt w sanatorium i szpitalu uzdrowiskowym - ile trwa?

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym dla osoby dorosłej - 21 dni, bezpłatny. W przypadku dziecka - 6 dni dłużej

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym dla osoby dorosłej - 21 dni, odpłatny. Kosztów nie ponoszą dzieci

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej - 28 dni, bezpłatny

Pobyt w sanatorium na rehabilitacji uzdrowiskowej - 28 dni, odpłatny

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci - 6 do 18 dni

Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dofinansowana przez ZUS

Zdjęcie Z bezpłatnej rehabilitacji mogą skorzystać osoby niezdolne do pracy / 123RF/PICSEL

Z rehabilitacji leczniczej mogą bezpłatnie skorzystać pacjenci w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Kosztów nie muszą ponosić pracownicy niezdolni do pracy, jednak aby możliwe było uzyskanie skierowania, osoba taka musi otrzymać szansę na powrót do pracy. Należy też spełniać następujące warunki:

być ubezpieczonym w ZUS,

pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie pielęgnacyjne,

korzystać z renty okresowej z tytułu niezdolności do pracy.

Do skorzystania z bezpłatnego wyjazdu prawo ma też osoba przebywająca na L4, u której podczas kontroli orzecznik stwierdzi potrzebę rehabilitacji. To samo tyczy się pacjentów ubiegających się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

W tych przypadkach ZUS pokrywa wszelkie koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz leczenia. Co więcej, zwrócone zostaną także koszty związane z dojazdem.

