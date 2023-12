Spis treści: 01 Uprawa monstery nie jest skomplikowana

02 Nawóz z resztek. Tego produktu nigdy nie wyrzucaj

03 Jak zrobić nawóz ze skórki banana? Instrukcja krok po kroku

04 Jak często nawozić monsterę?

Uprawa monstery nie jest skomplikowana

Duża roślina nie ma bardzo złożonych wymagań. Jeśli coś jest nie tak, szybko sygnalizuje to zmianą wyglądu liści, więc czujny ogrodnik ma szansę szybko zareagować, żeby ukoić roślinne bolączki. Przestrzeganie podstawowych zasad pielęgnacji monstery pozwoli uzyskać duże, skórzaste liście, które będą w dobrej kondycji. Gdy roślina osiąga dojrzałość, zauważymy na nich również charakterystyczne "wycięcia".

Zdjęcie Zadbaj o to, by monsterze nie zabrakło miejsca / 123RF/PICSEL

Decydując się na zaproszenie rośliny do domu, musimy wziąć pod uwagę, że potrzebuje sporo miejsca. Dodatkowo najlepsze stanowisko dla monstery zlokalizowane będzie w pomieszczeniach jasnych o rozproszonym świetle lub lekko cienistych. Dobrze czuje się i rozwija w okolicy parapetu od strony wschodniej i zachodniej. Za wszelką cenę należy unikać poparzenia liści monstery wskutek ekspozycji na ostre promienie słoneczne, padające na nie przez kilka godzin w ciągu dnia.

Nawóz z resztek. Tego produktu nigdy nie wyrzucaj

Chcąc pobudzić wzrost monstery, nie musisz udawać się na eskapadę do sklepu ogrodniczego po profesjonalne preparaty. Wykorzystaj to, co masz w domu. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że przepis na domowy nawóz do monstery jest na wyciągnięcie ręki, a niesłusznie ląduje w śmietniku.

Mowa o zastosowaniu skórki banana. Zawarte są w niej odżywcze składniki, które stanowią kapitalny pokarm dla monstery. Zawiera przede wszystkim potas i fosfor, które warunkują bujny wzrost zielonych liści.

Jak zrobić nawóz ze skórki banana? Instrukcja krok po kroku

Oto zadanie, z którym poradzą sobie nawet początkujący. Zrobienie domowego nawozu jest na tyle niekłopotliwe, że nie musisz planować tego z dużym wyprzedzeniem.

Przygotuj jedną skórkę, upewniając się, że nie zostało na niej dużo owocowego miąższu.

Włóż do litrowego słoika, zalej ciepłą wodą i odstaw w ciepłe miejsce na dwa dni.

Po tym czasie rozcieńcz z wodą w proporcji 1:1 i taką mieszanką podlej monsterę.

Jak często nawozić monsterę?

Ogromnym atutem naturalnych nawozów do roślin jest fakt, że bardzo trudno z nimi przesadzić. Nawóz ze skórek banana możesz stosować przez cały rok, zmieniając jednak częstotliwość w zależności od pory roku.

W okresie od wiosny do jesieni aplikuj odżywkę raz w miesiącu. Zimą wystarczy podawać ją raz na sześć-osiem tygodni. W chłodnych miesiącach upewnij się również, że doniczka z monsterą stoi z dala od miejsc, w których roślina byłaby narażona na przeciągi i przemarznięcie.

