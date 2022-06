Zbliża się sezon wakacyjny, a wraz z nim liczne podróże po Polsce. Często jeździmy samochodem całymi rodzinami, a na drogach obserwujemy wzmożony ruch. To właśnie z tego względu policjanci z Iławy zaapelowali o ostrożną jazdę i przestrzeganie przepisów drogowych. By jeszcze dosadniej uzasadnić swój apel, opublikowali nagranie ze wstrząsającego wypadku, do którego doszło 23 stycznia w Różnowie, wsi położonej w województwie warmińsko-mazurskim.

Zobacz także: Wakacje i pies przywiązany do drzewa. Czyli jak Polacy pozbywają się zwierząt

Reklama

21-latka nie zapięła 2-letniej córki

Na nagraniu widać, jak samochód kwpada w poślizg i uderza w drzewo. Uderzenie było tak silne, że przez boczną szybę wypadła 2-letnia córka kobiety. Na miejscu okazało się, że choć dziecko siedziało w foteliku, to nie było zapięte pasami. Szczęśliwie wszyscy pasażerowie przeżyli i zostali natychmiastowo przetransportowani do szpitala.

Wideo youtube

Pasy i fotelik. Do którego roku życia dziecka jest obowiązkowy?

W tym przypadku błędem matki było niezapięcie dwuletniego dziecka pasami. Zdarza się jednak tak, że rodzice w ogóle nie używają fotelików. Policjanci z Iławy podkreślają, że dzieci do 12. roku życia powinny zawsze podróżować w foteliku samochodowym.

Za brak fotelika można otrzymać mandat oraz punkty karne, ale największą karą, jaka może spotkać rodziców i opiekunów, jeśli zdecydują się przewozić dziecko bez fotelika, jest kalectwo lub śmierć dziecka — informują policjanci.

Warto wiedzieć: Bardziej grożą nam susze czy paraliże związane z powodziami?