Aichryson — co to za kwiat?

Pod tym określeniem kryje się grupa roślin należących do rodziny gruboszowatych. Aichryson w doniczce to sukulent, co oznacza, że potrafi magazynować wodę w swoich mięsistych liściach oraz łodygach. Charakterystyczne dla okazu są drobne, gęsto ułożone listki o zaokrąglonym kształcie, które przypominają małe serduszka. To jeden z głównych powodów, przez który często nazywany jest drzewkiem miłości.