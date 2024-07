Sanwitalia rozesłana: minisłoneczniki na balkonie

Rośliny odporne na upały wcale nie muszą być nieatrakcyjne, czego przykładem jest sanwitalia rozesłana. Dlaczego warto ją mieć na balkonie? Argumentów jest co najmniej kilka. Przede wszystkim sanwitalia ma płożący pokrój, więc ładnie się rozrasta, co nie znaczy wcale, że uprawa w doniczce jest niewskazana: wręcz przeciwnie. Sanwitalia kwitnie od lipca do października i wtedy właśnie na łodygach pojawiają się kwiaty podobne do małych słoneczników - płatki mogą być żółte lub pomarańczowe, ale czasami mienią się delikatnym brązem. Co ciekawe, sanwitalia znosi przymrozki, więc nie ma problemu, aby specjalnie się o nią troszczyć jesienią. Jeśli chcemy, aby sanwitalia rosła w pełnej krasie, to regularne podlewanie musi nam wejść w krew.

Celozja: puszyste pióropusze na balkonie

Kolorowe pióropusze celozji z daleka przyciągają wzrok 123RF/PICSEL

Jeśli nie jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami ogrodu, ale chcielibyśmy stworzyć sobie na balkonie minirabatę, to celozja będzie idealną propozycją. Ma skromne warunki uprawowe, co można z łatwością przekuć w sukces. Wystarczy zapewnić jej sporą dawkę promieni słonecznych i przepuszczalną ziemię w doniczce, a odwdzięczy się odpornością na ekstremalne warunki oraz przepięknie zakwitnie, Wtedy naszym oczom ukażą się kolorowe pióropusze, które przykuwają z daleka swoją uwagę. Jeśli bardzo nam zależy na soczystych barwach celozji, to warto zasilać je nawozami wieloskładnikowymi co najmniej raz w miesiącu.

Nasturcja: szczelnie zakryje przed sąsiadami

Nasturcję można spokojnie uprawiać na balkonie, ale trzeba ją poprowadzić 123RF/PICSEL

Efektowne rośliny kochają ogromną ilość promieni słonecznych, a nasturcja to tylko potwierdza. Co prawda, jest to roślina pnąca i jej łodygi osiągają nawet trzy metry długości, ale można je poprowadzić po barierkach i innych przeszkodach, które ograniczą jej niekontrolowany wzrost. Nasturcja przepięknie kwitnie: na żółto, pomarańczowo albo czerwono. Co więcej, owoce nasturcji są całkowicie jadalne i z nich przygotowuje się przetwory, które nazywane są często "polskimi kaparami".

Werbena zwisająca: zaoszczędzisz miejsce

Werbena zwisająca, jak sama nazwa wskazuje, może być podwieszana 123RF/PICSEL

Jeśli nasz balkon nie jest szczególnie pokaźny, ale chcemy tchnąć w niego nowe życie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby uprawiać na nim rośliny. Wtedy sprawdzą się podwieszane pod sufitem skrzynki, w których można zasadzić werbenę zwisającą. Nie ma wygórowanych wymagań, ale jednak trzeba ją codziennie podlewać. Wysiłek jednak się opłaci, ponieważ wtedy pokrywa się zwarto ułożonymi kolorowymi kwiatami, które utrzymują się od maja, aż do października.

Cynia: nikt nie broni uprawy na balkonie

Cynia na balkonie? Czemu nie! Warto jednak posadzić ją w nieco większej doniczce 123RF/PICSEL

Cynie to bardzo popularne kwiaty, które uprawiane są na działkach oraz ogrodach. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zasiać je i mieć również na balkonie. Co prawda, wymagają większych skrzynek, ale w obliczu braku miejsca, możne wybrać mniejsze odmiany, które świetnie urosną i zakwitną na naszym słonecznym balkonie. Aby jednak cynia rosła w pełnej krasie, musi mieć żyzną ziemię oraz sporą dawkę wilgotności: w przeciwnym razie kwiaty nie zawiążą się tak łatwo.