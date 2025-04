Wysokość grzywien wynosi od 25 do 629 funtów, czyli od 125 do 3200 zł. Za poważniejsze wykroczenia turyści będą musieli zapłacić nawet od 630 do 1258 funtów, czyli od ponad 3 tys. do ponad 6 tys. zł. Najwyższa kara, jaką będą musieli zapłacić turyści nieprzestrzegający przepisów wynosi 2517 funtów, czyli ponad 12 tys. zł.