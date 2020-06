Rośliny, które nadają się na balkon i na taras

Piękne, zadbane balkony i tarasy pełne kolorowych kwiatów to doskonałe miejsce na wypoczynek w ciepłe dni. Każdy posiadacz balkonu marzy o małym domowym ogródku, dlatego warto poważnie przemyśleć wybór odpowiednich roślin.

Zdjęcie Przepiękne kwiaty begonii kwitną w wielu kolorach - od bieli aż po intensywną czerwień /123RF/PICSEL

Pelargonia bluszczolistna

Reklama

Zachwycająca i łatwa w uprawie pelargonia bluszczolistna lubi stanowiska słoneczne, ale sprawdzi się też i w półcieniu. Jej zwisające pędy płożące to doskonała ozdoba balkonowych skrzynek. Jeśli zapewnimy im dobre miejsce do rozrostu, mogą być bardzo długie i okazałe. Uprawa pelargonii nie jest trudna, ale gdy jest w pełnym słońcu, należy pamiętać o jej częstym podlewaniu. Można spotkać wiele odmian i kolorów tej rośliny. Nic więc dziwnego, że pelargonia bluszczolistna nazywana jest królową balkonów.

Surfinia, czyli petunia zwisająca

To jedna z popularniejszych roślin balkonowych. Charakteryzuje się długimi, zwisającymi pędami z dużą ilością kielichowatych kwiatów. Jest idealna do wiszących doniczek i skrzynek usytuowanych w słońcu lub półcieniu. Surfinia kwitnie długo, bo od czerwca aż do października. Przez cały okres wymaga regularnego podlewania. Należy jednak pamiętać, aby nie przelać rośliny - jej korzenie szybko gniją i obumierają.

Lobelia przylądkowa

Ta prosta w uprawie, niewielka jednoroczna roślina lubi stanowiska słoneczne, ale sprawdzi się również w półcieniu. Posiada drobne liście i obficie kwitnie w gęstych kępach. Podstawą jej pielęgnacji jest podlewanie, tak aby jej podłoże było zawsze umiarkowanie wilgotne. W czasie kwitnienia, od maja do nawet października, można ją dodatkowo wspomóc nawozami wieloskładnikowymi.

Begonia

Jej przepiękne kwiaty kwitną w wielu kolorach - od bieli aż po intensywną czerwień. Begonia wymaga jednak sporo naszej uwagi, aby mogła prezentować się zachwycająco. Jest bardzo wrażliwa na niskie temperatury, a jej bulwy należy wykopywać i przechowywać obsypane piaskiem lub torfem w temp. 7-12°C. Begonia lubi stanowiska nieco zacienione i umiarkowane podlewanie. Nie należy zraszać jej liści i zalewać korzeni. Pomimo sporych wymagań, warto jest mieć taką piękność na balkonie.

Fuksja

Dziś niedoceniana i często pomijana. Kochana przez nasze babcie i praprababcie roślina kwitnie intensywnie od kwietnia do października. Posiada kwiaty o zróżnicowanym wyglądzie i doskonale sprawdzi się na balonach umiarkowanie nasłonecznionych lub półcienistych. Na zimę należy przenieść ją do pomieszczenia o temperaturze 5-8°C i ograniczyć jej podlewanie.

Las-taras

Często pomijane przez nas na korzyść roślin kwitnących, rośliny iglaste doskonale sprawdzą się jako całoroczna ozdoba naszego balkonu. Jeśli marzy nam się nasz mały prywatny, zielony las na tarasie warto stosować się do podstawowych i sprawdzonych zasad hodowli roślin iglastych. Na sam początek dobrze wybrać iglaki, które nie posiadają zbyt wysokich wymagań i nadają się do sadzenia w małych pojemnikach takie jak:

- Jałowiec płożący i jałowiec pospolity

- Sosna: czarna, bośniacka i wejmutka

- Kosodrzewina:odmiany Mops i Gnom

- Świerk biały

- Cyprysik: groszkowy i tępołuskowy (odmiany karłowate)