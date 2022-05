Spis treści: 01 Ślimaki w ogrodzie - które bardziej szkodzą?

02 Czego nie lubią ślimaki?

03 Rośliny odstraszające ślimaki - sprawdzony sposób ogrodników

04 Rośliny odstraszające ślimaki - TOP 10

Ślimaki w ogrodzie - które bardziej szkodzą?

W ogrodzie spotkać można dwa rodzaje ślimaków - muszlowe i nagie. Szczególną plagą są ślimaki bez muszli. To one, jak wskazują ogrodnicy, stanowią największe zagrożenie dla roślin. Najczęściej podjadają liście, ale dobierają się też do nasion, cebul, bulwy, pędów, owoców czy też kwiatów. Nie tylko niszczą rośliny, ale również zostawiają charakterystyczny śluz, który trudno usunąć.

Czego nie lubią ślimaki?

Zdjęcie By zwalczyć ślimaki, nie musimy używać chemii / 123RF/PICSEL

Jest kilka sprawdzonych metod na pozbycie się ślimaków z ogrodu. Niektórzy proponują, aby wykorzystać to, że z trudem poruszają się one po sypkim podłożu. Warto wtedy w miejscach, w których pojawiają się najczęściej, rozsypać piasek zmieszany z popiołem lub żwir. Sprawdzi się także wyłożenie w tym miejscu fusów od kawy np. z dodatkiem cynamonu. Ślimaki nie lubią tego intensywnego zapachu. Kolejnym sposobem na ślimaki jest umieszczenie w ziemi plastikowych pojemników wypełnionych piwem. Ślimaki wpadają do tych pułapek.

Sprawdź również: Jak wykorzystać fusy z kawy na ślimaki

Rośliny odstraszające ślimaki - sprawdzony sposób ogrodników

Jak się okazuje najlepszym i najprostszym sposobem na pozbycie się ślimaków w ogrodzie, jest posadzenie roślin, które je odstraszą.

Ślimaki bezmuszlowe często odstrasza właśnie zapach rozsiewany przez kwiaty czy liście. Jeśli zdecydujemy się na posadzenie roślin, których nie lubią ślimaki, warto pamiętać, aby zrobić to w pobliżu tych gatunków, do których lgną szkodniki. Stworzymy dzięki temu pewnego rodzaju blokadę.

Co lubią jeść ślimaki? Ślimaki bez skorupy jedzą m.in.:

młode pędy roślin truskawek, malin czy marchewki

fuksje, łubin, delikatne siewki warzyw oraz główki kapusty

aksamitki, cynie, astry chińskie

Rośliny odstraszające ślimaki - TOP 10

Zdjęcie Krwawnik pospolity kwitnie od lata do jesieni / 123RF/PICSEL