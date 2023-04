Alternatywa dla bluszczu. Jak wygląda róża pnąca Excelsa?

Róża pnąca Excelsa, zwana też Super Excelsa lub Rosa Excelsa to popularna odmiana pnącej róży, która pochodzi z krzyżówki międzygatunkowej między różą pomarszczoną (Rosa rugosa) a różą wielokwiatową (Rosa multiflora).

Roślina ta ma silne, giętkie pędy, które mogą osiągnąć długość nawet czterech, pięciu metrów i są często używane do pokrywania ścian, pergoli, altan czy ogrodzeń. Liście excelsy są ciemnozielone, matowe i składają się z pięciu do siedmiu listków. Kwitnienie trwa przez długi czas, co sprawia, że roślina ta jest atrakcyjna przez większą część sezonu letniego.

Liście są raczej małe, mają postać niewielkich, błyszczących blaszek. Pędy są bogato ulistnione i bardzo długie. Ponieważ są cienkie i elastyczne, dają się łatwo układać i formować na podporach.

Uprawa róży pnącej Excelsa

Excelsa jest stosunkowo łatwa w uprawie i preferuje słoneczne lub półcieniste miejsca o dobrze przepuszczalnej glebie. Może być podatna na niektóre choroby, takie jak mączniak prawdziwy i rdza, dlatego należy regularnie monitorować jej stan i stosować odpowiednie środki ochrony roślin.

Róża pnąca jest łatwa w uprawie i preferuje słoneczne lub półcieniste miejsca o dobrze przepuszczalnej glebie. Jest to także roślina odporna na suszę i tolerująca niskie temperatury. Pędy są jednoroczne i nie zakwitają. Rośliny silnie się rozrastają, tworzą wiele pędów latem, z których część trzeba usuwać, a pozostałe regularnie przywiązywać do podpór.

Co najważniejsze jednak w przeciwieństwie do bluszczu, który często atakuje i niszczy tynki, róże pnące 'Excelsa' nie uszkadzają powierzchni murów, a ich pędy nie przylegają zbyt mocno do powierzchni, co pozwala na łatwe usunięcie rośliny w razie potrzeby.