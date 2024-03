Po pierwsze — możesz przygotować z nich nawóz w płynie lub wygodny w użyciu oprysk na szkodniki. Skórki pokrój na drobne kawałki, następnie zalej chłodną wodą i odstaw w zamkniętym słoiku na dobę. Odcedź i użyj do podlewania roślin lub wlej do butelki ze spryskiwaczem, by precyzyjniej wykonać oprysk na niechciane owady.