Już w trakcie spaceru czujesz, że twoje stopy wybawić może tylko szybkie ściągnięcie butów? Odciski, pojawiające się na stopach w przeróżnych postaciach i miejscach, potrafią skutecznie zrujnować nawet najbardziej dokładnie zaplanowaną imprezę lub podróż. Utrudniają bowiem swobodne poruszanie, wywołując ból przy niemal każdym kroku. Jak więc z nimi walczyć?

Bolący odcisk na stopie. Co robić?

Odciski są powstającymi na stopach lub dłoniach zgrubieniami, które wnikają głęboko w skórę, posiadając korzeń. Mogą mieć różne kształty, powstając najczęściej na stawach palców i pomiędzy nimi, a także na podeszwie. Najczęstszą przyczyną występowania bolesnego problemu jest źle dobrane obuwie.

Reklama

Odciski bywają często mylone z modzelami. W odróżnieniu od tych drugich posiadają jednak jądro, a ich ucisk powoduje ból. Różnią się również rozmiarami. Modzele mają około dwóch centymetrów średnicy, a na ich powierzchni widać linie narośniętej skóry. Tkanka dookoła jest zaś zaczerwieniona. Są miękkie w dotyku i mają żółtawą barwę. Odciski natomiast są dużo mniejsza, posiadając widoczny biały punkt na środku. W obu przypadkach powodują jednak dyskomfort, a walkę z nimi warto rozpocząć już od pierwszych chwil.

Babcine sposoby na odciski. W mig rozprawisz się z problemem

Odciski na stopach spowodowane są najczęściej noszeniem źle dobranego lub niewygodnego obuwia, a w szczególności:

zbyt małych lub za luźnych butów

butów o bardzo cienkiej podeszwie

butów na wysokim obcasie

zakładania butów na bosą stopę

długotrwałej pozycji stojącej

Bolesny odcisk może pojawić się na stopie także wtedy, gdy do buta wpadnie piasek, kamyczek lub drobny odłamek szkła. Wtedy należy jak najszybciej oczyścić stopę, by nie doszło do zakażenia.

W walce z bolesnym problemem pomoże cały arsenał babcinych, domowych sposobów. Wśród nich między innymi mieszanka cytryny, aspiryny i wody. Wystarczy zmieszać je ze sobą, a następnie nasączyć wacik i nałożyć na odcisk. Podobny okład pozostawić na 10 minut. Następnie zmyć wodą. Stosować dwa razy dziennie przez kolejne 3 dni.

Zobacz również: Maź z żywokostu działa na skórę jak plaster. Przyspiesza gojenie, koi ból

Czosnek na odciski. Sposób rodem z PRL-u

Nasze babcie z odciskami na stopach walczyły jednak za pomocą jeszcze prostszego sposobu. Wystarczy jedynie ząbek czosnku i odrobina oliwy. Pora więc udać się do kuchni.

Czosnek, z uwagi na swoje silne właściwości antybakteryjne, uważany jest za naturalny antybiotyk. Dodatkowo pomaga również zmiękczyć twardą skórę, w mig rozprawiając się z bolesnymi odciskami. Ząbek czosnku wystarczy rozgnieść w prasce lub drobno posiekać, a następnie wymieszać z odrobiną oliwy. Wokół odcisku warto nakleić plaster bez opatrunku, zabezpieczając w ten sposób zdrową skórę.

Rozgnieciony czosnek należy nałożyć na odcisk, całość przykrywając jałową gazą i zabezpieczyć plastrem, by ta się nie zsunęła. Pozostawić na noc. Rano przemyć wodą. Co ważne, czosnku pod żadnym pozorem nie powinno nakładać się na ranki, pęcherze i otwarte otarcia, stosując jedynie w przypadku łagodnych zmian. Z czosnkiem nie wolno również przesadzać. Jego długotrwałe używanie może spowodować stan zapalny.

Zobacz również: Nadal wielu z nas źle używa praski do czosnku. Na własne życzenie dokładamy sobie pracy