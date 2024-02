Nadal wielu z nas źle używa praski do czosnku. Na własne życzenie dokładamy sobie pracy

Trudno kłócić się ze stwierdzeniem, że czosnek to jeden z najbardziej wszechstronnych dodatków do potraw. Kapitalnie zaostrza i podkreśla smak przyrządzanych dań, więc większość kucharzy zawsze stara się mieć kilka ząbków pod ręką. Do jego rozdrobnienia najczęściej używamy praski. Mimo że czynność wydaje się dziecinnie prosta, nadal wielu z nas niepotrzebnie utrudnia sobie pracę w kuchni, popełniając jeden błąd.

Zdjęcie Przygotowanie posiłków pójdzie jeszcze sprawniej / 123RF/PICSEL