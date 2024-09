Rozsyp pod krzewem w październiku i uformuj kopiec. Wiosną róże rozkwitną w pełnej krasie

Pielęgnacja róż ogrodowych jesienią jest niezbędna, aby przygotować te piękne rośliny do zimowego spoczynku i zapewnić im zdrowy start na wiosnę. Osłonięcie róż przed mrozem, odpowiednie podlewanie i umiarkowane nawożenie to kluczowe działania, które należy podjąć. Dbanie o ozdobne rośliny to inwestycja, która zwróci się, gdy w kolejnym sezonie krzewy obdarzą nas bujnymi i zdrowymi kwiatami.