Sekret naturalnego spokoju i zdrowia. Czy warto regularnie pić melisę?

Melisa to prawdziwy skarb natury, którego liście zawierają szereg cennych substancji, takich jak olejki eteryczne (cytral, cytronellal), flawonoidy, garbniki i kwas rozmarynowy. Dzięki tym składnikom zioło to wykazuje działanie uspokajające i przeciwlękowe, co czyni je idealnym wsparciem w redukcji stresu, napięcia nerwowego i bezsenności.