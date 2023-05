Spis treści: 01 Czy sezamki są zdrowe?

Czy sezamki są zdrowe?

Uwielbiasz jeść łakocie i nie wyobrażasz sobie wypicia kawy bez słodkiej przekąski, ale chcesz zrzucić kilka kilogramów lub po prostu zdrowej się odżywiać? Z pomocą przychodzi wiele bardziej wartościowych, odżywczych zamienników czekoladek czy drożdżówek. Oprócz polecanych przez dietetyków przekąsek na bazie suszonych i świeżych owoców istnieje jeszcze kilka smacznych opcji. Wśród zdrowszych od klasycznych słodyczy przekąsek są sezamki - chrupiące ciasteczka, które możesz dostać w każdym sklepie.

Dlaczego warto jeść sezamki?

Sezamki warto włączyć do diety, bo są źródłem cynku. Pierwiastek ten jest szczególnie istotny z kilku względów:

ma udział we właściwym funkcjonowanie tarczycy i wątroby,

korzystnie wpływa na wzrok,

zapewnia skórze piękny, promienny wygląd.

Zapotrzebowanie człowieka na ten pierwiastek to tylko 15 mg dziennie. Niedobory cynku mogą objawiać się:

suchością w ustach,

utratą apetytu, a tym samym osłabieniem organizmu oraz odporności,

znacznym pogorszeniem kondycji skóry, włosów i paznokci,

niedokrwistością,

pogorszeniem wzroku,

mniejszą odpornością na stres,

brakiem koncentracji, problemami z zapamiętywaniem.

U takich osób występuje też często egzema, stany zapalne w postaci licznym krost i wyprysków - wówczas konieczna jest suplementacja.

Sezam - jakie ma właściwości?

Zdjęcie Sezam to źródło cynku, błonnika pokarmowego, magnezu oraz wapnia / 123RF/PICSEL

Ponadto nasiona sezamu, z których robi się słodkie sezamki, wykazują wiele zdrowotnych właściwości. Do najważniejszych należą:

wspomaganie pracy układu pokarmowego (z uwagi na obecność błonnika),

dolność do obniżania poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi (wysoka zawartość jednonienasyconych oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych),

zdolność do obniżania ciśnienia tętniczego krwi (obecność magnezu i lignan),

korzystny wpływ na zdrowie kości (za sprawą wapnia),

właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające.

Kto może, a kto nie powinien sięgać po sezamki?

Jeśli chodzi o czyste ziarna sezamu to nie ma przeciwskazań co do ich jedzenia. Poza rzadkimi przypadkami osób uczulonych na sezam, może stać się on zdrową przekąską zarówno dla dorosłych jak i dzieci, kobiet w ciąży, karmiących piersią, a nawet (z uwagi na niski indeks glikemiczny) osób chorujących na cukrzycę.

Należy jednak pamiętać, że gotowe sezamki - w postaci ciasteczek dostępnym w sklepach, w składzie mają zazwyczaj substancje słodzące - cukier, a często też syrop grukozowo-fruktozowy. Tego typu przekąski z pewnością nie należą do zdrowych. Podczas kupowania sezamków warto więc czytać etykiety, bądź przygotować je samodzielnie - to bardzo proste!

Zdrowe sezamki - przepis

Zdjęcie Kupując gotowe sezamki zawsze sprawdzaj, czy nie mają w składzie szkodliwego syropu grukozowego / 123RF/PICSEL

Do przygotowania zdrowych sezamków potrzebne będą następujące składniki:

Składniki Ziarna sezamu - pół szklanki

3 łyżki syropu z agawy lub miodu

2 szczypty soli

Zacznij od uprażenia ziaren sezamu przed kilka minut na suchej patelni - muszą się delikatnie zarumienić. Przełóż następnie do miski, dodaj sól, miód lub syrop z agawy i wymieszaj, aż składniki się połączą. Rozsmaruj powstałą masę na papierze do pieczenia i przykryj kolejną warstwą pergaminu. Ugnieć poprzez wałkowanie, tak by powstała cienka masa sezamowa. Gdy sezam ostygnie, odklej papier do pieczenia i pokrój na kwadraty lub prostokąty.