"Odwyk" od cukru. Jak przestać jeść słodycze? Oto skuteczne sposoby

Jak przestać jeść słodycze? To pytanie nurtuje wielu z nas. Ich nadmiar w diecie nie sprzyja ani zdrowiu, ani zachowaniu szczupłej sylwetki. Istnieją jednak sposoby, by ograniczyć słodkie przekąski w codziennym menu. Najpierw warto zadać sobie pytanie, po co sięgamy po słodycze.

Zdjęcie Od lat bezskutecznie próbujesz rzucić słodycze? Istnieją skuteczne sposoby / 123RF/PICSEL