Pralka automatyczna a odzież puchowa

Główną zaletą kurtki puchowej są jej silne właściwości termiczne. Delikatny puch wypełniający wnętrze odzieży wierzchniej stanowi doskonałą barierę między skórą a szalejącym na zewnątrz mrozem i ekstremalnie niskimi temperaturami. Aby służyła nam jak najdłużej, musimy pamiętać o regularnym czyszczeniu, usuwaniu zabrudzeń, kurzu czy pyłu.

Jak prać w pralce kurtkę puchową? Kurtki wypełnione prawdziwym puchem dostaniemy przede wszystkim u renomowanych producentów odzieży. Każdy egzemplarz jest zaopatrzony w rekomendacje dotyczące pielęgnacji oraz prania zakupionego elementu garderoby. Jasno wskazuje się kupującemu dopuszczalne metody prania, temperaturę, a nawet dedykowany program.

Osoby posiadające w domowej garderobie choć jedną kurtkę puchową odradzają częste pranie jej w pralce. Zaleca się, by odświeżać puchówkę wyłącznie na początku oraz na końcu sezonu zimowego. Zdarza się, że wystarczy jedynie odświeżyć kurtkę w suszarce bębnowej lub pozostawić na 1-2 dni w przewiewnym pomieszczeniu, by pozbyć się specyficznego zapachu szafy.

Pranie puchowej kurtki z piłeczkami

Nowa, pachnąca świeżością oraz idealnie grzejąca ciało kurtka puchowa to doskonały wybór na zimę dla największych zmarzluchów. Jeśli już od kilku sezonów posiadamy wymieniony element garderoby, warto odświeżyć go przed ponownym założeniem. Pranie puchówki może wydawać się mocno skomplikowane. Nie chcemy przecież zniszczyć wypełnienia kurtki. Skutecznym sposobem na to, by zapobiec katastrofie, jest pranie puchowej kurtki z piłeczkami tenisowymi. Wystarczy wrzucić do pralki 4 piłeczki, które podczas cyklu będą delikatnie uderzały o materiał, zapobiegając zbijaniu się puchu.

Zdjęcie Piłeczki tenisowe zapobiegną zbrylaniu się puchu w kurtce / 123RF/PICSEL

Piorąc kurtkę puchową, lepiej nie pozwalać sobie na samowolkę. Producenci doradzają, by poważnie podchodzić do instrukcji zamieszczonych na wszytych metkach. W jakim programie prać kurtki puchowe? Znaczna część kurtek puchowych toleruje jedynie pranie w 30 st. C, przy maksymalnych obrotach 400-600. W czym prać? Zamiast klasycznego proszku i ulubionego płynu do prania, dodajmy do przegródki na detergenty specjalne emulsje przeznaczone do prania delikatnego puchu. Nie zaleca się stosowania płynów zmiękczających, gdyż mogą zniszczyć element garderoby.

Jak rozbić puch w kurtce po praniu?

Nieodpowiednie suszenie odzieży puchowej może przynieść więcej szkody niż pożytku. Zbite kulki puchu wypełniające środek kurtki nie tylko wyglądają wyjątkowo nieestetycznie, ale dodatkowo wpływają na obniżenie komfortu jej noszenia. Czy da się poprawnie wysuszyć kurtkę z puchu bez dostępu do suszarki bębnowej? Okazuje się, że jest to możliwe, jednak wymaga sporej cierpliwości, bo cały proces może zająć nawet 3 pełne dni.

Jak uratować puchową kurtkę po praniu?

Zaczynamy od wyciągnięcia wypranej kurtki z pralki, a następnie rozpinamy wszystkie zamki, łącznie z tymi w kieszeniach. Puchowe odzienie rozkładamy starannie na tradycyjnej suszarce. Ważne, by element garderoby leżał całkowicie płasko i z żadnej strony nie był przypięty klamerkami. Pod spód suszarki warto położyć dużą miskę lub ręczniki, gdyż przez jakiś czas po praniu z kurtki może skapywać woda. Jeśli chcemy zminimalizować ryzyko nabrania zapachu pleśni lub stęchlizny, uchylmy okno w pomieszczeniu, w którym suszymy ubranie.

Po kilku godzinach spokojnego wysychania przychodzi czas na delikatne rozklepywanie puchu w kurtce. Zaczynamy od strony wierzchniej, a następnie przechodzimy do środka elementu garderoby. Starajmy się równomiernie rozkładać puch po całym ubraniu. Nie spieszmy się - od naszej dokładności zależy cały efekt. Kurtkę puchową rozbijamy etapami, skupiając się przede wszystkim na miejscach, w których wyraźnie widać zbite kulki puchu. Kiedy puchówka odzyska już pełną objętość, pozostawmy ją jeszcze przez kilka godzin na suszarce. Jeśli schowamy do szafy nawet odrobinę wilgotne okrycie, przeniknie stęchłym zapachem.

