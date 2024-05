Żagwin — co to za roślina?

Zalicza się do rodziny roślin kapustowatych, lecz nie zastosowanie kulinarne jest jego największym atutem. Pochodzący z Bałkanów i Azji Mniejszej żagwin to łatwa w uprawie roślina ozdobna , która wypełnia przestrzeń atrakcyjnymi kwiatami.

W porze kwitnienia, która zaczyna się pod koniec kwietnia i trwa do czerwca, tworzy w ogrodzie barwne dywany. Idealnie nadaje się do wypełniania przestrzeni, na której aranżację ogrodnikowi brakuje pomysłu. Żagwin często jest wybierany na skalniaki, ponieważ jest niską, ale bujnie rozrastającą się byliną. Niektóre osoby nazywają go wręcz naturalną poduchą. Co ważne, zalicza się do okazów zimozielonych i dobrze znoszących mrozy.