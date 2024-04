Mlecze to jeden z największych nieprzyjaciół każdego ogrodnika. Gdy chwasty raz pojawią się już w ogrodzie, szybko zajmują kolejne powierzchnie, do reszty rujnując idealnie wypielęgnowany, zielony trawnik. Walka z nimi niejednokrotnie przypomina zaś tę z wiatrakami. O czym należy więc pamiętać?

Na nic zda się regularne koszenie. Uciążliwe chwasty stale będą się bowiem rozprzestrzeniać, a z uwagi na niewielkie potrzeby i wyjątkowo niskie wymagania, na trawniku będą czuć się wręcz idealnie. Pomóc może ręczne usuwanie niechcianych roślin . To będzie jednak mocno czasochłonne i ciężkie - mlecze, by nie wyrosły po raz kolejny, należy bowiem usuwać wraz z korzeniami .

Mlecz polny bywa mylony często z mniszkiem lekarskim. Wizualnie są co prawda łudząco do siebie podobne, jednak w rzeczywistości różnią je właściwości. Ten drugi to prawdziwa skarbnica zdrowia, podczas gdy ten pierwszy uważany jest za trujący chwast.

Kłopotliwy i trudny do wyplenienia mlecz polny posiada system korzeniowy, z którego wyrasta jedna, gruba łodyga, rozgałęziająca się na boki. Na jego łodydze zauważyć można liście oraz żółte kwiaty, rosnące w widocznym kielichu. Co ważne, mlecz polny po przekwitnięciu nie zamienia się w dmuchawiec. Kiedy zauważymy go na swoim trawniku, warto szybko brać się do pracy.