Spis treści: 01 Dlaczego trzeba dbać o blachy w piekarniku?

02 Jak wyczyścić brudną blachę z piekarnika? Odpowiedź w cebuli

03 Warzywny odrdzewiacz na zaschnięty tłuszcz z blachy

Dlaczego trzeba dbać o blachy w piekarniku?

Pachnące nowością, idealnie gładkie i czyste blachy dołączone do piekarnika to akcesorium, które przy regularnym stosowaniu szybko traci swój doskonały wygląd. Z czasem powierzchnia zaczyna pokrywać się zaschniętym tłuszczem, resztkami mięs, warzyw czy wypływającą masą z ciasta. Jeśli natychmiast przystąpimy do działania, szybko odzyskają blask. Nie zawsze jednak mamy ochotę na doprowadzanie kuchni do błysku po domowym gotowaniu.

Poplamione blachy wkładamy do środka piekarnika i szybko o nich zapominamy. Dzieje się tak aż do kolejnego wypieku. Zwęglone resztki nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale dodatkowo mogą szkodzić zdrowiu i negatywnie wpływać na smak przygotowywanych potraw. Blacha pokryta rdzą i brudem to wymarzone siedlisko dla bakterii oraz licznych mikroorganizmów. Jak pozbyć się problemu? Patent jest prosty.

Jak wyczyścić brudną blachę z piekarnika? Odpowiedź w cebuli

Zdjęcie Brud i rdza na blaszce do pieczenia zejdą pod wpływem soku z cebuli / 123RF/PICSEL

Kuchenne szafki wprost uginają się od licznych środków chemicznych, a wszystkie zdają się polegać w kontakcie z mocno zabrudzoną blachą do pieczenia. Nagromadzony tłuszcz, resztki jedzenia, a także panosząca się w zakamarkach rdza to przeciwnicy, którzy stanowią wyzwanie nawet dla doświadczonych pań domu. Jeśli sklepowe preparaty nie dają rady, pora sięgnąć po domowe metody. Nie tylko nie obciążają portfela, ale dodatkowo są ekologiczne i nie wywołują problemów ze zdrowiem.

Remedium na niechlujną, zabrudzoną i nadającą się do wyrzucenia blachę z piekarnika znajdziemy w zwykłej cebuli. Jak wykorzystać warzywo do bojowego zadania? Wystarczy obrać ze skórki, przekroić na pół, a następnie każdą część posypać obficie cukrem pudrem. Brzmi szalenie, ale efekt zaskakuje. Tak przygotowaną cebulą intensywnie pocieramy całą powierzchnię zardzewiałej blachy. W ostatnim kroku płuczemy akcesorium i wycieramy do sucha.

Co stoi za sukcesem patentu? Sekret tkwi w kwasowym pH cebuli. Kontakt warzywa z cukrem sprawia, że zaczyna jeszcze intensywniej wydzielać soki, które ekspresowo rozprawiają się z nagromadzoną przez lata i ciężką do usunięcia rdzą. Osoby, które nie lubią nadmiernie się męczyć, mogą zauważyć w tej metodzie pewną wadę. Wymaga ona poświęcenia czasu oraz siły, by zobaczyć pierwsze efekty. Na szczęście istnieje także alternatywny sposób.

Warzywny odrdzewiacz na zaschnięty tłuszcz z blachy

Długotrwałe szorowanie blachy przekrojoną na pół i zasypaną cukrem cebulą to nie tylko zadanie czasochłonne, ale dodatkowo wywołujące nieprzyjemne pieczenie oraz łzawienie oczu. Jeśli na samą myśl o wdychaniu drażniącej woni mamy ochotę odpuścić wypróbowanie tej metody, podejdźmy do niej w nieco inny sposób. Jak wyczyścić blachę z piekarnika domowym sposobem?

Wystarczy obraną cebulę drobno pokroić lub zetrzeć na tarce do miski, dodać łyżkę cukru, dokładnie wymieszać i wyłożyć na zardzewiałe zabrudzenia. Teraz pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość, ustawić minutnik na 2 godziny i pozwolić cebuli działać. W tym czasie wypływające z warzywa substancje, w połączeniu z cukrem, zachowają się jak jeden z najlepszych odrdzewiaczy. Kiedy upłynie ostatnia minuta, dokładnie myjemy blachę wodą z płynem do naczyń i wycieramy do sucha. Patent warto zastosować także w przypadku zardzewiałych noży.

