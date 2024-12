Dlaczego warto regularnie czyścić blachę piekarnika?

Utrzymanie w należytej czystości blachy z piekarnika nie musi być trudnym zadaniem, o ile po każdym użyciu wspomnianego urządzenia będziemy ją dokładnie myć. Niestety wiele osób nie zwraca na to uwagę, przez co na blasze gromadzi się coraz więcej zaschniętych i przypalonych resztek jedzenia, sosów i tłuszczu, które na skutek działania wysokiej temperatury są trudne do usunięcia.

Brudna blacha do pieczenia to nie tylko nieestetyczny widok, ale i potencjalne zagrożenie dla naszego zdrowia, ponieważ mogą rozwijać się na niej różnego rodzaju bakterie i drobnoustroje. Ponadto przypalone resztki mogą negatywnie wpływać na smak i aromat przygotowywanych w piekarniku posiłków.

Należy również wspomnieć o brzydkim zapachu, który powstaje na skutek zaschniętego na blasze brudu i resztek. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż brak regularnego czyszczenia blachy zmniejsza jej żywotność, m.in. poprzez większe ryzyko pojawienia się korozji.

I choć na pierwszy rzut oka, dokładne umycie mocno zabrudzonej blachy do pieczenia może wydawać się karkołomnym wyzwaniem przewyższającym nasze możliwości, to mimo wszystko nie powinniśmy załamywać rąk.

Po każdym użyciu piekarnika dokładnie wyczyść blachę do pieczenia 123RF/PICSEL

Domowe sposoby na czyszczenie blachy z piekarnika

Zanim sięgniemy po dedykowane detergenty do usuwania przypalonych resztek z blachy piekarnika, z powodzeniem powinniśmy wypróbować domowe sposoby, które cechują się wysoką skutecznością działania. Chcąc dokładnie wyczyścić blachę do pieczenia, należy sięgać po sprawdzone produkty, do których w tym przypadku zaliczamy m.in. ocet, sodę oczyszczoną i sok z cytryny.

Nie powinniśmy również zapominać o niezbędnych narzędziach, które ułatwią czyszczenia blachy i zapewnią nam bezpieczeństwo, dlatego powinniśmy się wyposażyć w gumowe rękawiczki, gąbkę, szczoteczkę do zębów i papierowe ręczniki.

Blachę wyjmujemy z piekarnika i przekładamy w miejsce, gdzie będzie miała zapewnione solidne i równe oparcie. Na blachę wlewamy odrobinę płynu do mycia naczyń i gorącą wodę. To wyłącznie przygotowanie do mycia blachy, ale już na tym etapie pozwoli nieco rozpuścić zaschnięte i przypalone zabrudzenia. Po kilkunastu minutach ostrożnie wylewamy z blachy wodę i płyn do mycia naczyń.

Dobrym rozwiązaniem w kontekście czyszczenia blachy, ale i ścianek piekarnika, jest użycie pary wodnej. Jak to zrobić? Piekarnik rozgrzewamy do 90 st. C, następnie wkładamy do niego na 30 minut wypełnione wodą naczynie żaroodporne. Gorąca para osiądzie na wewnętrznych elementach piekarnika i zmiękczy przypalone zabrudzenia.

Do butelki z funkcją atomizera wlej w równych proporcjach wodę i ocet. Alternatywą dla octu może być również sok z cytryny. Roztwór dokładnie i obficie rozprowadź na całej powierzchni blachy i pozostaw ją w takim stanie na kilkanaście minut. Po tym czasie powierzchnię blachy wyszoruj przy użyciu gąbki. Na koniec dokładnie spłucz pod bieżącą wodą miksturę oraz osusz blachę ręcznikiem papierowym.

Inny sposób, który może pomóc w czyszczeniu blachy piekarnika, polega na zrobieniu gęstej pasty z sody oczyszczonej i wody. Miksturę nakładamy na gąbkę lub szczoteczkę do zębów i dokładnie szorujemy piekarnik. Całość dokładnie spłukujemy wodą.

