Bujny i zielony trawnik to duma każdego ogrodu. Jednak, aby wiosną i latem cieszył oko, musimy zadbać o niego już po zakończeniu zimy. Kluczowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest pierwsze koszenie trawy.



Jednak zanim do niego przystąpimy, musimy dokładnie oczyścić trawnik z gałęzi, liści oraz kamieni. Takie zanieczyszczenia nie tylko utrudnią koszenie, ale także mogą doprowadzić do uszkodzenia kosiarki. Następnie warto też wyrównać wszelkie nierówności spowodowane np. przez kretowiska.



Kolejnym ważnym aspektem, na który musimy zwrócić uwagę, przed koszeniem trawy jest stan naszej kosiarki. Pamiętajmy, że jeśli ostrza są tępe lub uszkodzone, mogą one nieprawidłowo ciąć trawę, rozszarpując ją, co tylko pogorszy stan i wygląd naszego trawnika. Z tego powodu przed koszeniem warto wcześniej sprawdzić i wymienić lub naostrzyć ostrza.