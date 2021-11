Skurczone ubrania. Jak je odratować?

Skurczone ubrania przyczyny

Zawsze lepiej jest zapobiegać, niż ratować ubrania po szkodzie, więc pamiętaj o tym, aby dokładnie czytać metki przed praniem.

To nieodpowiednio dopasowana do danej tkaniny temperatura jest odpowiedzialna za większość skurczonych ubrań.



Jeśli jednak to już się stało, a twoje piękne ubrania pasują teraz nie na ciebie, tylko na młodszą siostrę, masz dwie opcje. Możesz jej je oddać lub spróbować przywrócić im dawny rozmiar.

Triki na odratowanie skurczonych ubrań

Sposób na ocet i odżywkę do włosów.



Ocet w połączeniu z odżywką do włosów może pomóc ci przywrócić ubrania do ich poprzedniego rozmiaru.



Wystarczy w misce z wodą wymierzać pół szklanki octu i dodać do nich trochę odżywki do włosów. Później po prostu trzeba włożyć tam ubranie i ostrożnie je rozciągać. Po tym powinno się ono moczyć jeszcze około godziny przed normalnym praniem w niskiej temperaturze.



Po wyciągnięciu z pralki ubranie trzeba rozwiesić na suszarce. Powinno wrócić do dawnej wielkości.



Reklama

Zdjęcie Soda oczyszczona może okazać się przydatna również w łazience / 123RF/PICSEL

Sposób na sodę oczyszczoną i ocet.



Dwie łyżki sody oczyszczonej trzeba wsypać do około dwóch litrów gorącej wody i poczekać, aż się w niej całkiem rozpuści. Później należy włożyć skurczone ubranie do miski i delikatnie ją rozciągać. Po tym czasie dobrze będzie pozostawić tak tkaninę na około godzinę, a później wypłukać w roztworze zrobionym z litra wody i szklanki octu. Sposób na skurczone dżinsy.



Istnieje pewien nietypowy sposób, który może pomóc powiększyć nieco skurczone w praniu dżinsy.

Wystarczy ubrać je i na kwadrans położyć się w wannie z ciepłą wodą. Po kąpieli trzeba się delikatnie wytrzeć, jednak jeszcze przez kilkadziesiąt minut pozostać w takim ubraniu. Po tym czasie powinno się ono nieznacznie rozciągnąć.

Czytaj również:



Post Daniela. Oczyszczanie z toksyn i redukcja masy ciała

Adam Zdrójkowski przekazał kolejne wstrząsające wieści!



Jak przyprawić gęsinę?

Zobacz także: