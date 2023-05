Jeśli ślimaki pojawiły się w twoim ogrodzie, to wiedz, że nie znalazły się tam przypadkowo. Twój zielony zakątek wypełniony kwiatami i innego rodzaju roślinami stawowi dla tych mięczaków doskonałą stołówkę.

Ślimaki dla ogrodników stanowią spore wyzwanie, gdyż niszczą uprawy, zjadając korzenie, liście, a nawet owoce. Jednym z ogródkowych przysmaków jest dla ślimaków sałata. Te niewielki stworzenia potrafią zajadać się jej liśćmi bez opamiętania, tym samym wyrządzając duże szkody. Dlatego najwyższy czas uporać się z tymi mięczakami, pokazując im... gdzie raki zimują.

Jak odstraszyć ślimaki od sałaty?

Zdjęcie Ślimaki potrafią spustoszyć grządkę sałaty / 123RF/PICSEL

Kawa

"Miłego dnia i pysznej kawusi" - to popularne w ostatnich latach powiedzenie wybrzmi dla ogrodników podwójnie. Dlaczego? Otóż po porannej kawce twój dzień będzie jeszcze milszy, gdyż za pomocą fusów z kawy pozbędziesz się ślimaków.

Ślimaki nie znoszą zapachu kawy, a zawarta w niej kofeina działa na nie toksycznie. Wystarczy, że fusy po kawie rozsypiesz wokół sałaty, a mięczaki ominą je szerokim, śluzowatym łukiem.

Zdjęcie Fusy z kawy to dobry pomysł na wykurzenie ślimaków z ogrodu / 123RF/PICSEL

Soda oczyszczona

Serialowy MacGyver za pomocą niewielkiego scyzoryka rozwiązywał wszystkie, napotykane na swojej drodze problemy, więc w ogrodzie bądź jak on. Z tą różnicą, że twoją jedyną i skuteczną bronią w potyczce ze ślimakami będzie niezastąpiona soda oczyszczona.

Soda oczyszczona rozsypana nieopodal sałaty stanowi dla ślimaków przeszkodę nie do przejścia. Sodę z powodzeniem możesz zastąpić solą.

Zdjęcie Soda oczyszczona ma mnóstwo zastosowań w domu, ale sprawdza się także jako środek odstraszający ślimaki / 123RF/PICSEL

Cynamon

Ta przyprawa działa identycznie jak w przypadku fusów po kawie - doznania sensoryczne są dla ślimaków tak okropne, że zapach cynamonu mają... po dziurki w nosie. Jeśli chcesz uchronić swoją sałatę przed żarłocznymi ślimakami - wysyp koło rośliny cynamon. Problem z głowy!

Zdjęcie Zapach cynamonu skutecznie odstrasza ślimaki z ogrodu / Picsel / 123RF/PICSEL

Skocz po piwko

Tak, to nie żarty. Jak się okazuje - ślimaki nie wylewają za skorupę. Smak i zapach piwa działa na nie jak magnes, dlatego w tym przypadku nieco zmienimy taktykę - najpierw zaprosimy ślimaka na "jedno małe", a następnie przemówimy mu do rozsądku. Zatem jak to działa? Piwo przelej do naczynia i wkop je w swoim ogródku, nie zasypując jednak trunku.

Zdjęcie Użyj piwa, by zachęcić ślimaki do wejścia w twoją pułapkę / Picsel / 123RF/PICSEL

Ślimaki zwabione zapachem piwa popełzną do twojej pułapki, dzięki czemu nie będziesz musiał "gonić" za nimi po całym ogrodzie. Kiedy licznie stawią się przy piwnym wodopoju - delikatnie przełóż je do kartonu i przenieś z dala od swojej zielonej arkadii.