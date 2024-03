Pracy nad doprowadzeniem urządzenia do porządku nie należy przeprowadzać dopiero w momencie, gdy na jego powierzchni powstaną widoczne zabrudzenia. Regularność to podstawa. Jak często czyścić żelazko? W zależności od tego, z jaką częstotliwością jest używane, gruntowne czyszczenie zaleca się przeprowadzać co miesiąc lub dwa.