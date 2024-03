Jak skutecznie wyprać dywan w domu? Oto podstawa

Pranie dywanu albo przynajmniej jego odświeżenie nie jest skomplikowaną czynnością, ale trzeba wiedzieć o pewnych podstawach. Jeśli o nich będziemy pamiętać, to cały proces pójdzie jak z płatka. Zanim zabierzemy się za pranie dywanu, trzeba do porządnie odkurzyć, aby pozbyć się nie tylko kurzu, ale piasku i innych nieczystości, które mogą być również w głębi włókien dywanu. Gdy jest ku temu sposobność i okoliczności są sprzyjające, dywan można także wytrzepać, co pomoże pozbyć się piasku, który zalega w głębokich partiach dywanu. Dopiero wtedy, możemy zabrać się za domowe sposoby na jego wypranie.

Dobry środek do prania dywanów? Oto skuteczny sposób

Chcemy nasz dywan odświeżyć i pozbyć się zabrudzeń? Nic prostszego. Można wykonać to co najmniej na dwa sposoby. Pierwszym jest zakupienie odpowiednich środków i głębokie pranie dywanu. Ale również można znaleźć łatwiejszy i przyjemniejszy sposób, na jego odświeżenie i to bez szorowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pranie dywanu przeprowadzić domowymi środkami, które mogą przywrócić mu dawny blask. Wystarczy przygotować butelkę ze spryskiwaczem, wlać do niej pół litra wody, następnie szklankę octu i na koniec dodać dwie łyżki sody oczyszczonej. Zawartość wymieszać, a następnie dokładnie spryskać nasz dywan i odczekać, aż całość wyschnie. Na koniec nie pozostaje nic innego, jak tylko dywan odkurzyć i cieszyć się jego odświeżonym wyglądem.

Pranie dywanu na sucho. Składniki masz pod ręką

Pranie dywanu na sucho może być wybawieniem, kiedy aura nie jest sprzyjająca i tkanina nie wyschnie nam na czas. Oczywiście, można kupić specjalne produkty, które można użyć do czyszczenia, ale przecież można go wykonać samodzielnie. Co więcej, samodzielnie skomponowany nie nadwyręży domowego budżetu, bo jego koszt zamknie się w kilku złotych. Co potrzeba, aby zrobić domowy środek do prania dywanów na sucho? Wystarczą dwie łyżki skrobi ziemniaczanej i pięć łyżek płatków mydlanych. Po zmieszaniu dwóch proszków wystarczy je równomiernie rozsypać na dywanie, delikatnie wetrzeć i odczekać pół godziny. Na koniec wystarczy dywan odkurzyć.

Brzydki zapach dywanu? Odejdzie w zapomnienie

Sposoby na plamy? Nie trzeba się och bać

Czasami chwila nieuwagi wystarczy, aby nasz dywan został czymś ubrudzony. Plamy mogą pozostawić plamy nawet wtedy, kiedy szybko zareagujemy i w porę zetrzemy to, co się rozlało albo upadło na podłogę. Co zrobić, aby nie pozostały ślady? W przypadku tłustych plam na dywanie nadmiar jedzenia trzeba zebrać, a to, co pozostało zasypać skrobią i pozostawić na całą noc. Dopiero rano całość odkurzyć i ewentualnie przetrzeć ściereczką na mokro z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Kawa lub herbata na dywanie? W takim razie pomoże ręcznik papierowy, który wchłonie nadmiar płynu, a następnie całość można przetrzeć za pomocą gąbki i delikatnego detergentu, np. mydła w płynie lub płynu do mycia naczyń.