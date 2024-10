To Finowie jako pierwsi pokochali nordic walking. Początkowo był to po prostu trening dla narciarzy biegowych w latach 20. XX wieku, którzy chcieli utrzymać formę również poza sezonem zimowym.

Jednakże z czasem przerodziło się to w osobny sport i już w latach 90. fińscy naukowcy zbadali jego efektywność i opracowali specjalne kijki.

Do Polski sport ten wędrował stopniowo, by po ok. 2005 roku cieszyć się rosnącą popularnością. Wzrost zainteresowania tą formą aktywności fizycznej wynikał z jej łatwości, dostępności oraz korzyści zdrowotnych.