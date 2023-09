Poznaj bliżej czarną rzepę

Czarna rzepa powinna być znana prawie wszystkim, a mimo to nie jest szczególnie popularna na stołach Polaków. Korzeniowe warzywo może nie wzbudzać większego zachwytu, ponieważ ma brunatną, a wręcz, zgodnie z nazwą, czarną skórkę, a po przekrojeniu ukazuje się jasny i twardy miąższ. Wtedy też widać, ciemniejsze marmurkowe przebarwienia, które są dla rzepy znakiem rozpoznawczym. Smak rzepy można albo uwielbiać, albo za nim nie przepadać. Trzeba przyznać, że często przypomina ten w rzodkiewce, ale jest zdecydowanie intensywniejszy i pikantny. Z tego też względu czarna rzepa nie ma zbyt wielu miłośników.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zdrowie na widelcu”: Majonez na żółtkach i majonez na białkach - przepisy Polsat Cafe

Czarna rzepa na jesień jak znalazł

Czarna rzepa może być tajną bronią w walce z drobnoustrojami, które ze wzmożoną siłą atakują nasz organizm. To zasługa związków siarki: one z kolei odpowiedzialne są za intensywny zapach i smak warzywa. Siarka zaliczana jest do naturalnych antybiotyków, więc może pomóc w walce z przeziębieniem i innymi dolegliwościami, a także skrócić czas rekonwalescencji. Nie wolno zapomnieć o jednej z najbardziej znanych substancji, które pobudzają naszą odporność. Mowa o witaminie C, którą również można znaleźć w czarnej rzepie. Ale zjadanie warzywa to nie tylko doskonały sposób na poprawę systemu immunologicznego, ale także możemy z czasem zauważyć różnicę w wyglądzie. Dlaczego? Otóż czarna rzepa syntetyzuje kolagen, który może opóźnić procesy starzenia się skóry.

Sprawdź: Kiedyś tanie warzywo, dziś królowa drożyzny. Jej cena wzrosła o 133 procent

Jedz czarną rzepę na zdrowie!

Jeśli nie przekonują nas na razie właściwości czarnej rzepy, to trzeba wiedzieć jedno: prozdrowotnych substancji jest więcej, niż się spodziewamy. To ogromne źródło potasu, magnezu, żelaza, wapnia i fosforu.

Zdjęcie Czarna rzepa najlepiej działa na surowo, choć jej smak może rozczarowywać / 123RF/PICSEL

Oczywiście, jak w każdym warzywie, również w czarnej rzepie znaleźć można błonnik pokarmowy, który także dobroczynnie wpływa na nasze zdrowie. W takim razie, jakie są korzyści z jedzenia czarnej rzepy?



Wspomaga pracę wątroby

Pomaga regulować poziom cholesterolu

Napędza procesy trawienne

Łagodzi bóle reumatyczne

Jak jeść czarną rzepę? Garść inspiracji

Trzeba przyznać jedno: aby przyswoić z czarnej rzepy to, co najcenniejsze, najlepiej zjadać ją na surowo. Jeśli nie przeszkadza nam smak tego intensywnego warzywa, to chrupanie jej między posiłkami będzie dobrym pomysłem. Z drugiej strony, by nieco złagodzić jej smak, warto dodać ją do surówki. Starte na tarce marchew i rzepa w towarzystwie jabłka oraz pora z dodatkiem przypraw i majonezu wymieszanego z jogurtem naturalnym bronią się same, a także wprowadzą nowe życie do dań obiadowych.

Z drugiej strony czarna rzepa po obróbce cieplnej zyskuje zdecydowanie łagodniejszy smak. Dlatego można ugotować ją jak ziemniaki i podać jako dodatek do dania głównego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją zapiec w towarzystwie innych warzyw: marchewki, dyni lub poczciwego ziemniaka.

Nie mamy pomysłu na obiad, a placki ziemniaczane nam się przejadły? Zastąpmy narodową bulwę startą czarną rzepą. Takie placki mogą zyskać uznanie w oczach domowników i niejadków.

Polecamy: Najdroższe warzywo na świecie. W Polsce to chwast, a w Niemczech rarytas za 1000 euro