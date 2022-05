Skuteczne sposoby na lśniącą podłogę

Czysta i pachnąca podłoga to wizytówka każdego domu. Bywa jednak i tak, że mimo naszych starań podczas jej zmywania, efekt końcowy znacząco odbiega od wymarzonego rezultatu. Zatem na czym polega sekret lśniącej, czystej i pachnącej podłogi? Mówiąc wprost - najpierw dobrze poznaj swoją... podłogę.

Najczęściej popełnianym błędem podczas mycia podłóg w domu, jest stosowanie uniwersalnego środka do różnych rodzajów podłoża. Specyfiki, które idealnie nadają się do mycia paneli podłogowych, wcale nie muszą sprawdzić się podczas czyszczenia podłogi z drewna.

Mycie podłogi drewnianej

Do czyszczenia podłogi z naturalnego drewna nie powinniśmy używać zbyt dużej ilości wody.

Zbyt obfite namoczenie takiej podłogi może skutkować jej zniszczeniem.

Najlepszym sposobem na mycie podłogi z naturalnego drewna będzie użycie wilgotnego mopa nasączonego odpowiednim preparatem przeznaczonym do czyszczenia parkietu.

Absolutnie nie należy aplikować na podłogę żadnych żrących preparatów, oraz unikać szorstkich i twardych materiałów do czyszczenia, które mogą rysować powierzchnię drewna.

Raz w miesiącu warto zaaplikować na drewno specjalny impregnat, który uchroni podłoże przed uszkodzeniami, a w dodatku znacząco ograniczy przywieranie brudu.

Jak myć podłogę drewnianą bez smug

Przed rozpoczęciem czynności mycia, usuń z podłogi zalegający kurz. Najszybciej i najdokładniej zrobisz to za pomocą odkurzacza. Możesz również wykorzystać klasyczną miotłę do zamiatania.

Po czyszczeniu podłogi niechciane przez nas smugi najczęściej widoczne są na dłuższych deskach podłogowych. W celu ich uniknięcia prowadź mop równolegle do linii łączeń. Po skończeniu mycia - takimi samymi ruchami wytrzyj podłogę suchą i delikatną nakładką. Używaj letniej wody, która znacząco zmniejsza ryzyko pojawienia się smug.

Mycie paneli podłogowych

Laminowane panele są odporniejsze na wodę niż drewniana podłoga, więc do ich czyszczenia na nakładkę mopa możemy użyć więcej wody niż w przypadku czyszczenia podłoża drewnianego. Możemy użyć odpowiedniego preparatu do paneli podłogowych lub wykorzystać domowy, sprawdzony sposób - wlewając do wody odrobinę octu. Unikaj stosowania płynów z zawartością amoniaku, gdyż powodują matowienie powierzchni.

Panele podłogowe bez smug

Aby nie powstawały smugi, posadzkę trzeba umyć zgodnie z ułożeniem paneli, nigdy w poprzek. Unikaj pienienia się użytego płynu, gdyż zwiększy on ryzyko powstania smug. Do mycia podłogi używaj letniej wody. Jeśli twoje panele podłogowe są zmatowione i podniszczone - raz na pół roku zaaplikuj na nie preparat nabłyszczający i używaj go zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Lśniąca podłoga z płytek ceramicznych

Tego typu podłogę najefektywniej umyjemy za pomocą ciepłej wody z dodatkiem płynu do zmywania, mydła lub płynu do podłóg. Powierzchnia płytek ceramicznych jest bardzo trwała, dlatego bez obaw możemy użyć mopa z nakładką o ściernej powłoce. Mocno przylegające do podłogi ślady np. z kół od roweru usuniemy, stosując gumki ołówkowej.

Lśniącą podłogę z płytek ceramicznych uzyskamy dzięki dodaniu do wody nabłyszczającego płynu do zmywarek. Jeśli po myciu wytrzemy pozostałości wody, nie musimy obawiać się o smugi.

Trudniejszy do czyszczenia jest gres polerowany, mający chropowatą, bardzo chłonną strukturę, w którą wnikają wszelkie zabrudzenia. O taką powierzchnię należy dbać, myjąc ją regularnie wodą ze środkiem czyszczącym, a raz na rok impregnując specjalistycznym preparatem przeznaczonym do tego materiału.

Posadzki cementowe i lastryko

W tym przypadku najlepiej sprawdzi się woda z neutralnym mydłem. Nie używaj szorstkich lub kwaśnych środków czyszczących w przypadku podłóg cementowych. Lastryko mimo swojej niezwykle wysokiej trwałości łatwo ulega trudnemu do usunięcia zmatowieniu.

Po umyciu takiej powierzchni możesz wytrzeć ją suchą nakładką lub pozostawić do wyschnięcia.

