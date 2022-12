Sprawdzony trik z praniem obrusów. Biel będzie biła po oczach!

Porady

Dołącz do nas:

Czysty i lśniący obrus to wizytówka każdego domu, więc tym bardziej powinniśmy mu się przyjrzeć w związku z nadchodzącymi świętami. Tłuste i zaschnięte plamy z posiłków mogą okazać się trudne do usunięcia, jeśli w nieodpowiedni sposób pierzemy obrus. Ponadto bardzo łatwo uszkodzić tkaninę, z której wykonany jest obrus, jeśli użyjemy zbyt mocnych detergentów. Dlatego podpowiadamy, jak skutecznie i bezpiecznie go prać.

Zdjęcie Przed praniem warto zapoznać się z informacjami, zamieszczonymi na metce / 123RF/PICSEL