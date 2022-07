Jeśli marzy ci się mini ogródek na balkonie, ale twoje kwiaty nie są w stanie wytrzymać upałów oraz ostrego słońca, przychodzimy z pomocą. Dobrą inwestycją będą rośliny o srebrnym kolorze liści, które wyglądają rewelacyjnie oraz nowocześnie a oprócz tego są w stanie znieść nawet największe upały. To must have sezonu!

Srebrny ogród nie wymaga wiele pracy

Srebrny ogród jest bardzo łatwy w uprawie. Można powiedzieć, że sam pomaga nam się sobą zaopiekować. Ponieważ większość srebrnych roślin jest przystosowana do suchych warunków życia i lubi słońce oraz niezbyt żyzne gleby, nie będziemy mieć przy nich wiele pracy. Srebrny ogród wręcz domaga się "kontrolowanego zaniedbania". O wiele lepiej postąpisz jeśli nie będziesz go podlewać przez dłuższy czas, niż gdybyś miała go przelać. Rośliny o srebrnych liściach nie lubią nadmiaru wody.

Nie tylko srebrny ogród

Srebrny ogród wygląda rewelacyjnie w sezonie, jednak jeszcze lepiej prezentuje się, gdy poprzetykamy go innymi roślinami. Urozmaicą one wygląd naszych rabat, dzięki czemu będzie jeszcze piękniejszy. Wśród roślin o srebrnych liściach warto sadzić aksamitki o wyrazistych, ciepłych kolorach kwiatów lub rozmaite koleusy, których kolorowe liście będą świetnie komponować się ze srebrnymi. Świetnym połączeniem będzie także szałwia w intensywnie fioletowym kolorze lub drobna smagliczka, która doda srebrnej rabacie uroku.

Srebrny ogród, skalniak oraz balkon

Srebrnolistne rośliny sprawdzą się nie tylko na rabatach. Dobrze jest je posadzić także na skalniakach - to wyjątkowo jasne oraz nagrzewające się miejsca. Będą stanowiły idealne miejsce rozwoju dla sucholubnych roślin. Posadzenie w piaszczystej, żwirowej lub skalistej glebie będzie jedynie przyspieszało ich rozwój. Mały srebrny ogród możemy zrobić także na balkonie - najlepiej południowym, który jest nagrzewany przez słońce przez cały dzień.

Srebrny ogród - wystarczy posadzić te rośliny

Aby stworzyć swój własny srebrny ogród nie trzeba wiele. Wystarczy wybrać sadzonki srebrnolistnych roślin i zasadzić je na swoim skalniaku lub w doniczkach na balkonie. Jedną z najpiękniejszych srebrnolistnych roślin jest santolina cyprysikowata, która specyficzną budową przypomina mały krzew. Oprócz srebrnych, łuskowatych liści roślina posiada żółte, okrągłe kwiaty. Dobrze jest posadzić ją na balkonie, ponieważ roztacza wokół siebie przyjemny, intensywny zapach, który odstrasza insekty.

Dobrym wyborem będzie także kocanka. Ten kwiat świetnie nada się do ogrodu przy nowoczesnym domu - łączy w sobie prostotę i klasę. Piękne srebrzyste liście poprzetykane są jasnymi, drobnymi kwiatami. Na balkon najlepiej sprawdzi się kocanka włochata a do ogrodu piaskowa.

Jeśli chcemy aby nasze rabaty nabrały nieco magicznego wyglądu do tworzenia srebrnego ogrodu warto wybrać mikołajki. Warto postawić na nie również z troski o ten gatunek. Choć niektóre odmiany mikołajków występują w Polsce dziko, ten gatunek jest objęty ochroną. Wybierając mikołajki zapewniamy sobie wyjątkowy wygląd skalniaka, który pięknie przyozdobią kolczaste kwiatostany oraz srebrne liście i pędy.