Staropolski trik z grzybami to hit! Będą idealne w smaku

Najczęściej moczymy grzyby, poprzez włożenie ich do ciepłej wody. Doświadczeni kucharze radzą jednak, aby zamiast niej użyć mleka z dodatkiem soli - jest to sposób znany od dawna, stosowany przez nasze babcie i prababcie. Taki patent sprawi, że grzyby będą smakować doskonale.

Zobacz też: Dodajesz do grzybowej ziemniaki? Zapomnij! Siostra Anastazja

Dlaczego lepiej moczyć grzyby w mleku niż w wodzie?

Moczenie wysuszonych grzybów w mleku nie jest dziś tak popularne jak kilkadziesiąt lat temu. Szkoda, bo sprawdza się dużo lepiej niż patent ze zwykłą wodą. Namaczanie "darów lasu" w letnim mleku z odrobiną soli sprawia, że grzyby nabierają idealnej konsystencji, są wyjątkowo miękkie i delikatne w smaku, a ich krojenie staje się bezproblemowe.

Reklama

Ten staropolski trik jest co prawda bardziej czasochłonny, od sposobu stosowanego w dzisiejszych czasach, jednak przy umiejętnym planowaniu wszystko będzie dziecinnie proste. Warto wiedzieć, że moczenie grzybów w mleku powinno zająć minimum 5-6 godzin - jeśli więc planujesz dodać je do potrawy, pomyśl wcześniej o przygotowaniu składników.

Jak moczyć grzyby w mleku?

Wystarczy, że suszone grzyby wrzucisz do naczynia, zalejesz letnim mlekiem i dodasz szczyptę soli (przy większej ilości można dodać dwie lub trzy). Najlepiej zrobić to wieczorem, wówczas grzyby zdążą się idealnie namoczyć przez całą noc, a rano będą gotowe do użycia.

Warto pamiętać, aby mleka nie było za dużo - wystarczy ilość, która przykryje suszone grzyby.

Zobacz także: Grzyby nie dla każdego. Komu szkodzą leśne przysmaki?

Zdjęcie Podczas moczenia grzybów w mleku warto dodać szczyptę soli / 123RF/PICSEL

Czy suszone grzyby zawsze trzeba moczyć?

Moczenie grzybów jest konieczne, gdy chcemy je pokroić do danej potrawy. Wówczas rozdrabniane będzie o wiele łatwiejsze. Jeśli jednak chcesz ugotować zupę i jedynie wzbogacić ją grzybowym aromatem, wystarczy, że umyjesz 2-3 grzyby pod bieżącą wodą, a następnie wrzucisz je do wywaru, bez konieczności namaczania.

Czytaj również: Jak mrozić i rozmrażać grzyby? O tym musisz pamiętać