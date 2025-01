Tak w skrócie można byłoby opisać zielistkę Sternberga . Choć pochodzi z terenów Afryki Południowej, doskonale zaadaptowała się do warunków panujących w uprawie domowej. Osiąga do 45 centymetrów wysokości, a o atrakcyjnym wyglądzie decydują długie (prawie półmetrowe) liście w kolorze jasnozielonym z białymi lub kremowymi pasami. Zielistka jest łatwa w pielęgnacji, odporna na trudne warunki i szybko rośnie . Cechy te czynią ją idealnym wyborem zarówno dla początkujących, jak i zabieganych wielbicieli kwiatów doniczkowych.

Zielistka trafiła do zacnego grona roślin, które oczyszczają powietrze z substancji wchodzących w skład lakierów, rozpuszczalników, impregnatów, dezodorantów czy perfum . Badania dotyczyły przede wszystkim takich związków, jak trójchloroetylen, benzol i formaldehyd. Najlepsze rezultaty w działaniu naturalnych oczyszczaczy powietrza uzyskuje się w sytuacji, gdy co najmniej jedna roślina doniczkowa przypada na dziewięć metrów kwadratowych powierzchni .

Opiekunowie czworonogów muszą dużą wagę przywiązywać do kwiatów, które pojawiają się w mieszkaniach. Często bywają one przedmiotem zainteresowania pupili, a zbyt bliski kontakt z ozdobnymi liśćmi czy kwiatami może skończyć się pilnym wyjazdem do lecznicy weterynaryjnej. Okazuje się jednak, że zielistka jest bezpieczna dla zwierząt, co stanowi kolejny argument przemawiający za jej uprawą w domowym zaciszu.