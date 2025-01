Bukiety składające się z anturium docenia się ze względu na szykowną prezencję oraz długą żywotność kwiatów. Anturium w wazonie jest w stanie wytrzymać nawet miesiąc . Jeszcze lepszą wiadomością jest jednak fakt, że okaz ten doskonale nadaje się do uprawy doniczkowej. Choć za najbardziej ozdobną część uznaje się przebarwiony liść, który w rzeczywistości jest pochwą kwiatową, nadal wiele osób dąży także do osiągnięcia jak najdłuższego kwitnienia.

Nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni, a jej niedobór hamuje wzrost. Obie te sytuacje powodują brak kwitnienia anturium. Wodę wlewaj do doniczki, gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie. Nadmiar płynu zawsze usuwaj z podstawki. Weź pod uwagę równie istotne upodobania anturium do odstanej przez 24 godziny wody o temperaturze pokojowej. Nigdy nie podlewaj rośliny zimną wodą prosty z kranu. Taki zabieg będzie skutkować nie tylko problemami z kwitnięciem, ale doprowadzi też do pojawienia się ciemnych plam na liściach.