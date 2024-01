Spis treści: 01 Jak często podlewać storczyki?

Jak często podlewać storczyki?

Mimo że orchidee lubią wilgoć, nadmierne podlewanie bywa przyczyną wielu problemów w uprawie. Szukasz odpowiedzi na pytanie, dlaczego liście storczyka żółkną? Bardzo częstą przyczyną jest nadgorliwość w dostarczaniu wody.

Określenie dokładnej częstotliwości jest dość złożone. Trzeba wziąć pod uwagę wymagania konkretnej odmiany, jaką uprawiamy we własnych czterech ścianach, wilgotność powietrza panującą w pomieszczeniu czy stanowisko. Konieczna jest bieżąca obserwacja stanu rośliny. Można jednak wyznaczyć orientacyjne ramy czasowe, które ułatwią pielęgnację storczyka w domu.

Największe zapotrzebowanie na wodę jest latem — podlewaj kwiat raz w tygodniu.

Zimą wystarczy dostarczać życiodajny płyn co dwa tygodnie.

Wiosną i jesienią staraj się podlewać storczyka średnio co 10 dni.

Najlepszym wyznacznikiem jest stan bryły korzeniowej. Podłoże powinno lekko przeschnąć, zanim dostarczysz kolejną porcję płynu.

Spójrz na zegarek, czyli o jakiej porze najlepiej podlewać orchideę?

Nie wszyscy miłośnicy roślin doniczkowych zdają sobie sprawę z tego, że pora podlewania storczyków ma duże znaczenie w uprawie i osiągnięcia na tym polu sukcesów. Nawadnianie orchidei zaleca się przeprowadzać o poranku lub w godzinach przedpołudniowych. Dzięki temu ewentualny nadmiar wody zdąży odparować, więc roślina nie będzie narażona na jej zastoje.

Podlewanie storczyków wodą z cytryną — bujne kwiaty masz jak w banku

Szukając naturalnego nawozu do storczyka, skieruj swoje kroki do kuchennych zapasów. Wśród rozmaitych produktów masz do dyspozycji cytrynę? Wykorzystaj ją do uprawy okazów, których wzrost i kwitnienie zostały zahamowane.

Sok z cytryny w delikatny sposób zakwasi glebę, przez co roślina efektywniej będzie pobierać niezbędne składniki odżywcze. Wystarczy, że kilka kropel wymieszasz z litrem odstanej wody o temperaturze pokojowej. Nie bez przyczyny często mówi się o tym, że proste rozwiązania są najlepsze. Cytrynową odżywkę do storczyków stosuj nie częściej niż raz na miesiąc, a efekty pozytywnie cię zaskoczą.

Zdjęcie Storczyki lubią kąpiel. Wtedy ich korzenie są prawidłowo nawilżone / 123RF/PICSEL

Jak podlewać storczyki?

W przypadku tych wyjątkowych roślin konewkę możesz odłożyć w kąt. Najlepszym sposobem podlewania storczyków jest włożenie doniczki z otworami drenażowymi do miski z wodą na 20-30 minut. Orchidea "sama" zdecyduje, ile wody potrzebuje. W ten sam sposób możesz dostarczyć wodę z cytryną do storczyków. Ważne jest, aby nie miała styczności z łodygami, liśćmi i kwiatami.

